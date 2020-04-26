Образ гимназистки, мысли о Париже и домашние съемки: смотрим новые весенние лукбуки

Вадим Карасев

В условиях самоизоляции дом моды теперь у каждого свой, ведь все модное, что успели прикупить, пока приходится оставлять в пределах квартиры и в лучшем случае наряжаться для вечеринок в Zoom. Но не теряем надежды на скорую победу над коронавирусом, а моральный дух поддерживаем просмотром новых весенних лукбуков: от снятых уже по FaceTime до красочных, снятых еще на природе.

1.I AM Studio

Бренды продолжают приспосабливаться к новой реальности. Съемку нового лукбука по FaceTime провел и бренд I AM Studio. Амбассадор марки Екатерина Боти позирует перед камерой телефона в домашних интерьерах, демонстрируя коллекцию весна-лето — 2020. Кстати, вещи из новой коллекции уже доступны со скидками до 50%, а вещи из прошлых коллекций продаются на сайте со скидками до 70%.





2.Silvashi

С 2012 года дизайнер Светлана Сильваши создает коллекции женской одежды и минималистичные аксессуары, вдохновленные скандинавской эстетикой, естественностью природы и окружающей среды. Основа каждой коллекции — прямые свитеры и джемперы, классические рубашки прямого покроя, слегка расклешенные юбки и брюки, прямые платья без лишних кричащих деталей.





3.Masterpeace

Вдохновением для весенней коллекции Masterpeace стала школьная форма времен Российской империи. Дизайнер Евгения Линович изучила много архивных фотографий воспитанниц Смольного института благородных девиц и других женских гимназий — отсылки к историческому платью прочитываются в каждой вещи. Коллекция стала гимном наивной юности, ностальгическим переживанием о времени, когда все еще впереди.









4.Svetlanova

В новой коллекции дизайнеры бренда решили стереть границы между буднями и праздниками, поэтому создали коллекцию, одежду из которой не надо делить между событиями.

Вы сами решаете, надеть ее в офис или отправиться в ней в отпуск,

— представила линейку команда Svetlanova.

Вдохновлялись, как и многие бренды сегодня, природой: естественными текстурами, оттенками и формами.





5.Cristina Shulyeva

В центре внимания новой коллекции — волшебный и вечно юный Париж. С этим городом у основательницы бренда Кристины Шульевой связаны личные ассоциации.

Впервые я приехала в Париж в детстве. Мы с мамой гуляли по его улицам. Я обратила внимание на девочек-школьниц, на их кудрявые локоны, красивые платьица и юбочки. Впечатление было таким ярким, что это игривое, детское настроение до сих пор вспоминается при мысли о Париже. Именно с такой стороны мне хотелось представить город в одноименной коллекции,

— рассказала дизайнер.





6.Manila Grace

Новая коллекция приглашает в путешествие на Ривьеру и в Марокко. Традиционные для круизной моды белые и синие цвета сочетаются с этническими яркими узорами. Ну а образ путешественника поддерживается практичными моделями джинсов, поясными сумками и ветровками на кулиске.



