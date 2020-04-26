Очень демократично: главу налоговой назначат в Минфине без конкурса

Лидия Мартынова

После того, как в пятницу, 24 апреля, Кабмин уволил главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова, было принято решение назначить руководителя ведомства без конкурса.

В правительстве согласились с предложением министра финансов о необходимости назначить главу налоговой службы путем заключения контракта о прохождении госслужбы.

«Согласиться с предложением министра финансов Украины Марченко С. о необходимости назначения на вакантную должность председателя Государственной налоговой службы Украины путем заключения контракта о прохождении государственной службы», — говорится в распоряжении Кабмина.

Собеседование с кандидатами будет проводить заместитель министра финансов.

Конкурс на должность главы Государственной налоговой службы правительство объявило в воскресенье, 26 апреля. Конкурсный отбор должен состояться через два дня. Кандидатам предложили подать документы до 27 апреля включительно. Зарплата в должности установлена на уровне 29 400 гривен.

Как сообщали «ФАКТЫ», на должность в Минфине претендует Василий Цушко. За пост вице-премьера в правительстве Дениса Шмыгаля намерен побороться бывший президент Грузии Михеил Саакашвили.