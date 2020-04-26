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Okko покажет россиянам «Чайку» Чехова с порядковым номером

Okko покажет россиянам «Чайку» Чехова с порядковым номеромКадр: фильм «Человек-невидимка»

Онлайн-кинотеатр Okko представит россиянам онлайн-премьеру спектакля «Чайка 73458» Театра на Таганке. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Пятизначное число в названии спектакля по одной из самых знаменитых пьес Антона Чехова — количество постановок по ней на начало 2017 года, этим спектакль переосмысляет не только текст чеховской пьесы, но и сам ее феномен в российской и мировой культуре. Трансляция начнется в 19:00 по московскому времени 26 апреля.

Утром, в 10:00, Okko представит кулинарную лекцию «Готовим дома с Novikov School» с рецептом с рецептом тыквенной каши, в 12:00 — коллекцию фильмов про путешествия.

Днем, в 14:00, пользователей ждет сериал «Как смотреть на картины», в котором расскажут о тонкостях восприятия изобразительного искусства. Позже, в 16:00, онлайн-кинотеатр предлагает посмотреть мультфильм «Тайна Мосли» от создателей известного персонажа, маленького супергения Джимми Нейтрона. Картина с вымышленными животными, торифантами, в главных ролях посвящена проблемам рабства и расовой дискриминации.

В 19:00 пользователям рекомендуют онлайн-премьеру спектакля «Чайка 73458» Театра на Таганке. Пятизначное число в названии спектакля по одной из самых знаменитых пьес Антона Чехова — количество постановок по ней на начало 2017 года, этим спектакль переосмысляет не только текст чеховской пьесы, но и сам ее феномен в российской и мировой культуре. Позже, в 21:00 — доступная в подписке «Сериалы Амедиатека» новинка, фильм Кори Финли «Безупречный» о харизматичном директоре престижной школы Фрэнке (Хью Джекман), секреты которого грозят разрушить его репутацию, а в 22:00 Okko предлагает ранний релиз картины «Человек-невидимка» — фильма ужасов режиссера Лиу Уоннелла с Элизабет Мосс и Оливером Джексоном-Коэном в главных ролях.

Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день. Подробнее о главных событиях и премьерах онлайн-кинотеатра на ближайшую неделю читайте в нашей подборке.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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