Оккупанты обстреляли украинские позиции возле Широкино из зенитной установки

Лидия Мартынова

С начала суток российские оккупационные войска уже шесть раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, в частности украинских военных вблизи Широкино обстреляли из зенитной установки.Об этом сообщил на брифинге в воскресенье, 26 апреля, официальный представитель Минобороны капитан Михаил Шаравара."С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, вооруженные формирования Российской Федерации уже шесть раз нарушили режим прекращения огня", - отметил он.По словам Шаравары, на Донецком направлении с 05:40 по 6:15 оккупанты обстреливали позиции ВСУ недалеко от Лебединского из вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В это же время боевики из зенитной установки ЗУ-23-2 обстреляли украинских военных вблизи Широкино.С 7 часов в течение 40 минут с направления оккупированного Докучаевска вооруженные формирования РФ вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям ОС в районе Новотроицкого, проинформировал официальный представитель МОУ.Кроме того, по его словам, 1 мина 82-го калибра была выпущена по позициям ОС недалеко от Богдановки, за пределами участка разведения.А в период с 11:20 до 11:40 оккупанты обстреливали из автоматических станковых гранатометов позиции недалеко от Старогнатовки, отметил капитан Шаравара."На Луганском направлении с 6:50 до 7:15 российские оккупационные войска применяли миномет калибра 82 мм при обстреле позиций Объединенных сил вблизи Новотошковского. Противник выпустил 9 мин по этому направлению", - отметил официальный представитель.По его информации, с начала текущих суток боевых потерь в рядах украинских войск нет, потери противника уточняются.Подразделения из состава Объединенных сил применяли дежурные огневые средства с целью подавления провокационных обстрелов, добавил официальный представитель.