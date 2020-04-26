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Оккупанты обстреляли украинские позиции возле Широкино из зенитной установки

Оккупанты обстреляли украинские позиции возле Широкино из зенитной установки
С начала суток российские оккупационные войска уже шесть раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, в частности украинских военных вблизи Широкино обстреляли из зенитной установки.

Об этом сообщил на брифинге в воскресенье, 26 апреля, официальный представитель Минобороны капитан Михаил Шаравара.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, вооруженные формирования Российской Федерации уже шесть раз нарушили режим прекращения огня", - отметил он.

По словам Шаравары, на Донецком направлении с 05:40 по 6:15 оккупанты обстреливали позиции ВСУ недалеко от Лебединского из вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В это же время боевики из зенитной установки ЗУ-23-2 обстреляли украинских военных вблизи Широкино.

С 7 часов в течение 40 минут с направления оккупированного Докучаевска вооруженные формирования РФ вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям ОС в районе Новотроицкого, проинформировал официальный представитель МОУ.

Кроме того, по его словам, 1 мина 82-го калибра была выпущена по позициям ОС недалеко от Богдановки, за пределами участка разведения.

А в период с 11:20 до 11:40 оккупанты обстреливали из автоматических станковых гранатометов позиции недалеко от Старогнатовки, отметил капитан Шаравара.
"На Луганском направлении с 6:50 до 7:15 российские оккупационные войска применяли миномет калибра 82 мм при обстреле позиций Объединенных сил вблизи Новотошковского. Противник выпустил 9 мин по этому направлению", - отметил официальный представитель.

По его информации, с начала текущих суток боевых потерь в рядах украинских войск нет, потери противника уточняются.

Подразделения из состава Объединенных сил применяли дежурные огневые средства с целью подавления провокационных обстрелов, добавил официальный представитель.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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