Оклахома попросила Трампа объявить COVID-19 стихийным бедствием

Анастасия Иванова

Губернатор нефтедобывающего штата Оклахома Кевин Ститт обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой объявить эпидемию коронавируса стихийным бедствием, чтобы иметь возможность помочь производителям нефти.

"Чрезмерное производство нефти продолжает угрожать экономике", - говорится в письме, размещенном в Twitter губернатора. По его словам, добытые углеводороды негде хранить, а это грозит в том числе и экологическими последствиями.