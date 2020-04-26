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Оклахома попросила Трампа объявить COVID-19 стихийным бедствием

Оклахома попросила Трампа объявить COVID-19 стихийным бедствием
Губернатор нефтедобывающего штата Оклахома Кевин Ститт обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой объявить эпидемию коронавируса стихийным бедствием, чтобы иметь возможность помочь производителям нефти.

"Чрезмерное производство нефти продолжает угрожать экономике", - говорится в письме, размещенном в Twitter губернатора. По его словам, добытые углеводороды негде хранить, а это грозит в том числе и экологическими последствиями.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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