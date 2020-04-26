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Онищенко пояснил, когда пожилым людям можно будет выходить из дома

Онищенко пояснил, когда пожилым людям можно будет выходить из дома

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке, бывший санитарный врач страны Геннадий Онищенко предполагает, что с наступлением летней погоды распространение коронавирусной инфекции нового типа пойдет на спад. Возможно, начнутся послабления в режиме самоизоляции после майских праздников для пожилых граждан. Они снова смогут выходить из дома. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее на совещании с Татьяной Голиковой вирусологи отметили, что после окончания майских праздников можно будет вводить послабления в режим самоизоляции.

Первый зампред комитета по образованию и науке считает, что в природе все идет по своим законам, и заболевания этому не исключения. В августе-сентябре приходит время кишечных инфекций, а с наступлением холодов – вирусных респираторных заболеваний.

, - отметил Онищенко.

Представитель власти назвал COVID-19 очень лояльной инфекцией. Бессимптомно она проходит у около 40 % людей. При этом, бывший санитарный врач России подчеркнул, что очень серьезно коронавирус переносится гражданами пожилого возраста.

По последним данным, в России коронавирусной инфекцией нового типа заболело уже более 80 тысяч человек, вылечилось 6767 граждан, скончалось – 747.

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По материалам: u-f.ru

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