Отсюда и внимание. Пушков объяснил слухи о здоровье Ким Чен Ына

Алексей Вольцев

Слухи вокруг состояния лидера КНДР Ким Чен Ына вызваны не только отсутствием информации, но и тем, что тот является партнером Трампа по переговорам, считает сенатор Алексей Пушков.

"Вокруг состояния Ким Чен Ына столько слухов не только из-за отсутствия информации. В США и соседних с КНДР странах в нем видят своего рода гаранта стабильности в Сев. Корее и некоторой предсказуемости ее действий. Ким – партнер Трампа по переговорам. Отсюда – и большое внимание", – написал Пушков на странице в Twitter.

Накануне радио Sputnik сообщило, что американское издание "New York Post" распространило новость о смерти лидера КНДР Ким Чен Ына, ссылаясь на Гонконгскую радиовещательную сеть, которая в свою очередь получила информацию от японских СМИ.

сообщило, что СМИ опровергли слухи о проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына, ссылаясь на свои источники в правительстве Южной Кореи.