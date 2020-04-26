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Ответственность для злостных нарушителей ПДД хотят ужесточить

Ответственность для злостных нарушителей ПДД хотят ужесточить

В федеральный КоАП хотят добавить статью, которая установит наказание за систематическое нарушение водителями правил дорожного движения. Санкции предусматривают крупные денежные штрафы и лишение прав. Депутаты Госдумы планируют рассмотреть соответствующий законопроект на одном из заседаний в весеннюю сессию.

Документ был внесен в Госдуму в 2016 году, тогда же прошло первое чтение. Авторы законопроекта предлагают установить повышенную ответственность для водителей, которые три и более раз нарушали ПДД. А именно: превышали скорость, нарушали правила проезда через железнодорожный переезд или перекрёсток, проезжали на красный свет или игнорировали сигналы регулировщика.

Таких граждан предлагается лишать водительских прав на срок от года до полутора лет. Если же у водителя не было прав, то подвергать его штрафу в размере от десяти до тридцати тысяч рублей. Правда, это должно коснуться только тех, кого оштрафовали инспекторы ГИБДД. На штрафы, “выписанные” автоматическими дорожными камерами, норма не распространяется

Согласно пояснительной записке к законопроекту, неоднократные правонарушения, несущие общественную опасность, как правило, совершает лишь узкая категория граждан. Например, за 2014 год 4,2 тыс. физических и юридических лиц совершили по 100 и более нарушений ПДД.

По итогам первого чтения в Госдуме депутаты, в целом, поддержали законодательную инициативу. Но отметили, что необходимо внести в неё ряд поправок. В частности, по мнению парламентариев, необходимо уточнить, как именно будет исчисляться понятие “систематического нарушения” ПДД и как эта норма будет коррелировать с имеющимися в санкциях ряда статей наказанием за повторное совершение тех или иных нарушений.

Кроме того, как отмечается в заключении профильного комитета Госдумы, требует обсуждения вопрос соразмерности предусмотренного наказания со степенью общественной вредности указанных правонарушений. Также депутаты обратили внимание на тот факт, что новая статья КоАП предусматривает штраф до 30 тысяч рублей, однако по некоторым статьям максимальный штраф может достигать 50 тысяч рублей. 

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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