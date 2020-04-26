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Переболевший коронавирусом Лев Лещенко посвятил новую песню врачам

Переболевший коронавирусом Лев Лещенко посвятил новую песню врачам
В начале месяца певец покинул больничную палату, в которой находился несколько недель. Медики оказали Лещенко должную помощь, и он не смог забыть их заслуги. Лев Валерьянович решил записать композицию о непростой работе докторов.

78-летний Лев Лещенко уверяет, он помнит весь медицинский персонал поименно и мечтает выразить им благодарность и уважение. Артист планирует представить слушателям новую песню в ближайшее время. В данный момент Лещенко занимается сведением аудиозаписи. 

«Вот мы всегда знали, что главное в нашей жизни это здоровье, правда? Но это было все как-то… эти мысли носили такой вневременной характер. А на самом деле ведь мы никогда не задумывались о здравоохранении, медицине, лекарствах. И главное — о тех людях, которые находятся рядом с нами, которые зачастую идут на самопожертвование, на риск. И мы сейчас в последнее время вот стали писать о врачах очень много стихов, песен, как бы появились вот эти метафоры — фронт, передовая, подвиг, героизм, самопожертвование. И все это правда», — отметил исполнитель. 

По словам Льва Валерьяновича, у композиции будет трогательный текст. «Там прекрасный совершенно припев. В нем есть такие строчки: «И спешат на помощь к нам не небожители. Просто люди, чья работа – доброта. Люди в белом — наши ангелы-хранители, верноподданные Красного Креста», — приоткрыл завесу тайны певец.

Напомним, что Лещенко попал в Коммунарку вместе с супругой. После возвращения с заграничных гастролей в марте пара почувствовала себя плохо. Муж и жена были госпитализированы в Коммунарку с двусторонней пневмонией. Позже главный врач учреждения подтвердил, что Лев Валерьянович и его супруга заражены коронавирусом. 

Поклонники решили поддержать мэтра в нелегкую минуту и придумали флешмоб под названием «Надежда», для участия в котором нужно было перепеть легендарную песню. «Никогда не думал, что вы так все это подхватите. Теперь я теряюсь и даже не представляю, как буду выходить на сцену и исполнять эту песню. Придется придумать что-то особенное», — восхищался Лев Валерьянович.

Одно время состояние певца было критическим, он успел побывать в реанимации, однако позже самочувствие музыканта стабилизировать. Сейчас он чувствует себя хорошо и готов вновь приступить к работе. «У меня со здоровьем теперь все замечательно», — заявил Лещенко в эфире радио «КП».

Фото: Legion-Media, Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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