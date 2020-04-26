Песков рассказал, как быстро отвечает на звонки Путина

Алексей Вольцев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что ответит на звонок Владимира Путина максимально быстро, если будет в этот момент в рабочем кабинете.

Путин на этой неделе провел ряд совещаний по видеосвязи с губернаторами, в ходе которых звонил министру транспорта Евгению Дитриху, вице-премьеру Марату Хуснуллину и министру обороны Сергею Шойгу.





"Если я буду в рабочем кабинете, то, конечно, максимально быстро. Это главный телефон. Но бывают моменты, когда чиновник может быть в соседнем кабинете, в зале совещаний. Я понимаю, что журналистам хочется считать количество секунд, за которые поднимается трубка, но это абсолютно рабочая ситуация", - сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".