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Песков рассказал, как быстро отвечает на звонки Путина

Песков рассказал, как быстро отвечает на звонки Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что ответит на звонок Владимира Путина максимально быстро, если будет в этот момент в рабочем кабинете.

Путин на этой неделе провел ряд совещаний по видеосвязи с губернаторами, в ходе которых звонил министру транспорта Евгению Дитриху, вице-премьеру Марату Хуснуллину и министру обороны Сергею Шойгу.


"Если я буду в рабочем кабинете, то, конечно, максимально быстро. Это главный телефон. Но бывают моменты, когда чиновник может быть в соседнем кабинете, в зале совещаний. Я понимаю, что журналистам хочется считать количество секунд, за которые поднимается трубка, но это абсолютно рабочая ситуация", - сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

# Политика
По материалам: ria.ru

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