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Плюс еще 6 тысяч. Число случаев коронавируса в РФ превысило 80 тысяч

Плюс еще 6 тысяч. Число случаев коронавируса в РФ превысило 80 тысяч
Число выявленных случаев коронавируса в России превысило 80 тысяч, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.


"За последние сутки в России подтвержден 6 361 случай новой коронавирусной инфекции в 83 регионах", – говорится в сообщении оперштаба в Telegram.

Отмечается, что 2 920 (45,9%) из них не имели клинический проявлений болезни.


Большая часть заболевших зафиксирована в Москве (2 971), Московской области (576), Нижегородской области (153), Санкт-Петербурге (151), Мурманской области (105) и Дагестане (103).


Кроме того, за сутки в России полностью выздоровели 517 пациентов, 66 скончались в результате осложнений.

Всего в России, по данным оперативного штаба, выявлено уже 80 949 случаев коронавируса, из которых 6 767 человек выздоровели, 747 умерли.

В Москве, как в самом крупном регионе по количеству зараженных, всего зафиксировано 42 480 случаев коронавируса.

Ранее радио Sputnik сообщило, что

# Россия
По материалам: ria.ru

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