"По ночам или дышать на балконе" - в Госдуме идут споры как разрешить гулять пенисонерам

Вадим Карасев

В Госдуме и Совете Федерации одно за другим сыплются предложения, как правильно гулять пожилым россиянам в разгар коронавирусной пандемии. Например, Валерий Рязанский – первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике, считает, что каждому подъезду необходимо составить график прогулок и четко ему следовать, чтобы соблюсти карантинную дистанцию. Он предложил старшим по подъезду либо управляющим компаниям вести списки очередности таких прогулок.

Как передает Коммерсант, другой представитель власти Ирина Киркора (зампред Совета по правам человека при президенте РФ) предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пенсионеров и дополнительные – для поездок за город (на дачу).

Главный в прошлом санитарный врач страны Геннадий Онищенко заявил, что выдавать пропуска для прогулок преждевременно. Пенсионеры, по его убеждению, могли бы дышать свежим воздухом на балконе или совершать 15-минутные прогулки по ночам.

Эксперт подчеркнул опасность коронавирусной инфекции именно для людей пожилого возраста, отметив, что после майских праздников власти могут ввести послабление карантинных мер.

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