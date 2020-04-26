Поход украинских ВМС подняли на смех в Сети

Вадим Карасев

Интернет-пользователи посчитали весьма забавным учебный боевой выход в Азовское море судна "Донбасс", принадлежащего ВМС Украины.

По уверениям пресс-службы украинских военно-морских сил, экипаж корабля выполнил несколько важнейших задач во время данных учений. В их числе и ведение огня, отражение возможных атак, ликвидация возгорания и эвакуация с борта "Донбасса" условно раненого военнослужащего.

Несмотря на серьезность заверений пресс-службы, видео кадры учений вызвали смех у пользователей Сети. Судно назвали "плавучей мастерской", сравнив его с лодками сомалийских пиратов, чье оснащение и вид гораздо лучше "Донбасса".

Юзеры с иронией отметили, что россияне, во главе с генералами армии, вероятно, трепещут от страха и решают, когда им нужно сдаваться "доблестным силам ВМС Украины".

Один из пользователей, чьи слова приводит РИА Новости, отметил, что украинские военно-морские силы это одно из отделений "95 квартала".