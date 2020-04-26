Пользователям iPhone рассылают "текстовую бомбу", ломающую устройство

Вадим Карасев

В iPhone и iPad обнаружили баг, который позволяет злоумышленникам сломать устройство, отправив на него "текстовую бомбу", сообщает 9to5Mac.

Эксперты выяснили, что пользователи устройств Apple с iOS 13 сталкиваются с новой проблемой - при получении сообщения с определенным набором символов устройство зависает, перезагружается или выключается. В некоторых случаях требуется полная перепрошивка.

"Текстовая бомба" состоит из эмодзи итальянского флага и одного из символов языка синдхи, распространенном в Пакистане и Индии.

The craziest iOS crash text bug 💀 pic.twitter.com/29LJPb67WP

— EverythingApplePro (@EveryApplePro) April 23, 2020

Известно, что баг срабатывает на iPhone с последней версией операционной системы iOS 13.4.1, а в бета-версии iOS 13.4.5 его уже исправили. Предполагается, что факт атаки можно предотвратить только полным отключением уведомлений системы и социальных сетей, что не всегда является удобным для пользователя.

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