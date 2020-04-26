Помощник Путина дал прогноз о том, как Россия пройдет кризис

Лидия Мартынова

Россия способна быстро восстановиться после экономического кризиса, заявил помощник президента России Максим Орешкин.

"У России есть все ресурсы для того, чтобы восстановление из текущего экономического кризиса было максимально быстрым", — сказал Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24".

По его мнению, нынешняя ситуация еще масштабнее мирового финансового кризиса 2008-2009 годов.

"Здесь мы видим, что российская экономика подошла гораздо более подготовленной к этой ситуации, поэтому есть ресурсы, которые позволяют купировать часть проблем. Но глубина мирового кризиса настолько сильная, что полностью остаться таким островком стабильности в такой ситуации невозможно", — полагает он.