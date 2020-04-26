Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Помощник Путина дал прогноз о том, как Россия пройдет кризис

Помощник Путина дал прогноз о том, как Россия пройдет кризис
РИА Новости. Россия способна быстро восстановиться после экономического кризиса, заявил помощник президента России Максим Орешкин.

"У России есть все ресурсы для того, чтобы восстановление из текущего экономического кризиса было максимально быстрым", — сказал Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24".

По его мнению, нынешняя ситуация еще масштабнее мирового финансового кризиса 2008-2009 годов.


"Здесь мы видим, что российская экономика подошла гораздо более подготовленной к этой ситуации, поэтому есть ресурсы, которые позволяют купировать часть проблем. Но глубина мирового кризиса настолько сильная, что полностью остаться таким островком стабильности в такой ситуации невозможно", — полагает он.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Саудовская Аравия стала гуманнее: королевство отменило порку
Саудовская Аравия стала гуманнее: королевство отменило порку
Названа самая пострадавшая от коронавируса страна Европы
Названа самая пострадавшая от коронавируса страна Европы
Пригожин прокомментировал лишение Тодоренко звания "Женщина года"
Пригожин прокомментировал лишение Тодоренко звания "Женщина года"
Две российские семьи с коронавирусом отказались от госпитализации и ждут суда
Две российские семьи с коронавирусом отказались от госпитализации и
Лунный день сегодня 26 апреля 2020 года
Лунный день сегодня 26 апреля 2020 года
Помощник Путина дал прогноз о том, как Россия пройдет кризис
Помощник Путина дал прогноз о том, как Россия пройдет кризис
Валерия заcтупилась за лишенную звания «Женщина года» ведущую «Орла и Решки»
Валерия заcтупилась за лишенную звания «Женщина года» ведущую «Орла и
В Северной Корее ответили на сообщения о смерти Ким Чен Ына
В Северной Корее ответили на сообщения о смерти Ким Чен Ына
Что смотреть онлайн 26 апреля. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 26 апреля. Расписание трансляций
Звезда «Тихого Дона» порадовалась своей пенсии и пристыдила актеров за жалобы
Звезда «Тихого Дона» порадовалась своей пенсии и пристыдила актеров
Орешкин предрек замедление глобализации после пандемии коронавируса
Орешкин предрек замедление глобализации после пандемии коронавируса
В Москве умерли 38 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли 38 пациентов с коронавирусом

Топ на сегодня

Сенатор рассказал, как будет проходить выход из режима самоизоляции
Сенатор рассказал, как будет проходить выход из режима самоизоляции
Наталья Ротенберг вышла замуж
Наталья Ротенберг вышла замуж
Самоизоляцию в России предложено продлить: события ночи 25 апреля — EADaily
Самоизоляцию в России предложено продлить: события ночи 25 апреля —
У осужденного в США Ярошенко до сих пор не взяли тест на COVID-19
У осужденного в США Ярошенко до сих пор не взяли тест на COVID-19
В Колумбии 44 заключенных выйдут на свободу из-за пандемии COVID-19
В Колумбии 44 заключенных выйдут на свободу из-за пандемии COVID-19

Еще по теме

Аксаков рассказал о возможных последствиях мирового финансового кризиса для России
Пандемия коронавируса замедлит глобализацию, считает Орешкин
Орешкин выступил против изменений в валютное законодательство
Валентина Матвиенко: пик кризиса мы прошли