Попова: Россия избежит пика коронавируса, если не "сорвется" на майские праздники

Вадим Карасев

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия может избежать резкого пика эпидемии коронавируса в том случае, если "не сорвется" на майские праздники.

Попова подчеркнула, что на данный момент ситуация с коронавирусом в России близка к тому, чтобы страна избежала резкого пика заболеваемости новой инфекцией.





Анна Попова акцентировала внимание на том, что задача властей состояла как раз в том, чтобы не допустить резкого увеличения числа заболевших COVID-19. И задача эта, если судить по цифрам официальной статистики, "успешно реализуется", уверена главный специалист ведомства. Слова Поповой приводит ТАСС.

Теперь важно не допустить срыва, когда на майские праздники население России может привычно выйти на массовые гуляния. Масштабные нарушения режима самоизоляции могут привести эпидемиологическую обстановку в стране в "ту точку, из которой мы вышли", предупреждает Анна Попова.

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