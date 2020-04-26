Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Попова: Россия избежит пика коронавируса, если не "сорвется" на майские праздники

Попова: Россия избежит пика коронавируса, если не "сорвется" на майские праздники

Попова: Россия избежит пика коронавируса, если не "сорвется" на майские праздники

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия может избежать резкого пика эпидемии коронавируса в том случае, если "не сорвется" на майские праздники.

Попова подчеркнула, что на данный момент ситуация с коронавирусом в России близка к тому, чтобы страна избежала резкого пика заболеваемости новой инфекцией.


Анна Попова акцентировала внимание на том, что задача властей состояла как раз в том, чтобы не допустить резкого увеличения числа заболевших COVID-19. И задача эта, если судить по цифрам официальной статистики, "успешно реализуется", уверена главный специалист ведомства. Слова Поповой приводит ТАСС.

Теперь важно не допустить срыва, когда на майские праздники население России может привычно выйти на массовые гуляния. Масштабные нарушения режима самоизоляции могут привести эпидемиологическую обстановку в стране в "ту точку, из которой мы вышли", предупреждает Анна Попова.

Читайте также: Роспотребнадзор опубликует регионы в зоне риска по COVID-19
# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Археологи обязали снести часть здания и открыть вид на Акрополь в Афинах
Археологи обязали снести часть здания и открыть вид на Акрополь в
Образ гимназистки, мысли о Париже и домашние съемки: смотрим новые весенние лукбуки
Образ гимназистки, мысли о Париже и домашние съемки: смотрим новые
Маша Малиновская: «В детстве меня изнасиловали, и это был мой первый сексуальный опыт»
Маша Малиновская: «В детстве меня изнасиловали, и это был мой первый
Трубоукладчику «Академик Черский» осталось шесть дней до Калининграда
Трубоукладчику «Академик Черский» осталось шесть дней до Калининграда
В общей сложности в Сочи подтверждён 101 диагноз Covid-19
В общей сложности в Сочи подтверждён 101 диагноз Covid-19
Дедушка умер, а дело живёт: на смерть экс-легионера СС Лациса
Дедушка умер, а дело живёт: на смерть экс-легионера СС Лациса
Шойгу поручил досрочно закончить учебный год в вузах Минобороны
Шойгу поручил досрочно закончить учебный год в вузах Минобороны
Концертный директор Бабкиной рассказал о самочувствии артистки
Концертный директор Бабкиной рассказал о самочувствии артистки
Переболевший коронавирусом Лев Лещенко посвятил новую песню врачам
Переболевший коронавирусом Лев Лещенко посвятил новую песню врачам
Главный детский инфекционист предложил продлить режим самоизоляции
Главный детский инфекционист предложил продлить режим самоизоляции
Аксенов назвал Кьезу большим другом России
Аксенов назвал Кьезу большим другом России
Новак призвал не относиться слишком серьезно к низким ценам на нефть
Новак призвал не относиться слишком серьезно к низким ценам на нефть

Топ на сегодня

Наталья Ротенберг вышла замуж
Наталья Ротенберг вышла замуж
Сенатор рассказал, как будет проходить выход из режима самоизоляции
Сенатор рассказал, как будет проходить выход из режима самоизоляции
Скончалась главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова
Скончалась главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова
Число смертей от коронавируса превысило 200 тысяч
Число смертей от коронавируса превысило 200 тысяч
МК: Четверо водителей депутатов Госдумы госпитализированы с COVID-19
МК: Четверо водителей депутатов Госдумы госпитализированы с COVID-19

Еще по теме

Роспотребнадзор обеспокоен «модой» на отказ от прививок в России
Попова призвала россиян поспешить с вакцинацией от гриппа
Попова: Циркулирующие вирусы гриппа в РФ соответствуют штаммам вакцин
Роспотребнадзор сообщил об эпидемии гриппа в 20 регионах