Представитель Бабкиной рассказал о лечении и настроении народной артистки
Сегодня, 14:49 Алексей Вольцев
— РИА Новости. Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная с пневмонией, продолжает лечение, певица пребывает в хорошем настроении, рассказал РИА Новости концертный директор артистки Сергей Горох.
"Пару дней назад раздался долгожданный звонок от Надежды Георгиевны. Она поинтересовалась, что происходит в театре, как проходят репетиции, я объяснил ей, что до 1 мая все находятся на самоизоляции по домам, праздничные мероприятия перенесены. Она сказала, что у внучки Марфы день рождения, будет ее поздравлять. Заказала вкусную еду", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, артистка пребывает в хорошем, позитивном настроении."Она передала всем большой привет. Договорились быть на связи", — заключил он.
Ранее пресс-атташе театра "Русская песня" Александр Велор говорил, что Бабкина находится на лечении с диагнозом пневмония, коронавирус у нее не обнаружен.
По материалам: ria.ru