Представитель Бабкиной рассказал о лечении и настроении народной артистки

Алексей Вольцев

Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная с пневмонией, продолжает лечение, певица пребывает в хорошем настроении, рассказал РИА Новости концертный директор артистки Сергей Горох.

"Пару дней назад раздался долгожданный звонок от Надежды Георгиевны. Она поинтересовалась, что происходит в театре, как проходят репетиции, я объяснил ей, что до 1 мая все находятся на самоизоляции по домам, праздничные мероприятия перенесены. Она сказала, что у внучки Марфы день рождения, будет ее поздравлять. Заказала вкусную еду", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, артистка пребывает в хорошем, позитивном настроении.

"Она передала всем большой привет. Договорились быть на связи", — заключил он.

Ранее пресс-атташе театра "Русская песня" Александр Велор говорил, что Бабкина находится на лечении с диагнозом пневмония, коронавирус у нее не обнаружен.