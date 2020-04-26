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Пригожин прокомментировал лишение Тодоренко звания "Женщина года"

Пригожин прокомментировал лишение Тодоренко звания "Женщина года"
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в беседе с "Газетой.Ru" скандал вокруг решения журнала Glamour лишить телеведущую Регину Тодоренко звания "Женщина года".

Титул у Тодоренко отобрали после того, как она заявила, что женщины могут сами нести ответственность за то, что стали жертвами домашнего насилия. На сайте журнала сообщается, что его редакция категорически не разделяет позицию телеведущей и выступает против насилия в любом виде.

# Россия
По материалам: ria.ru

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