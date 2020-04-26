Приключения «миховируса»: новое пришествие Саакашвили на Украину

Анастасия Иванова

Цирк на Украине продолжается — весь вечер на манеже новый клоун. Впрочем, почему новый? Он улетел, но он и вернулся, как, кстати, и обещал. В этом деле для всех «карлсонов» главное, чтобы крыша была надежной. У Мишико крыша хоть и протекает, но определенной степенью надежности все же обладает.

И вот беглый экс-президент Грузии, по которому на родине давно горючими слезами плачет тюрьма, принимает предложение от президента Украины Владимира Зеленского занять пост вице-премьера страны. Уже и не сосчитаешь, какое по счету пришествие Саакашвили на Украину. Очевидно, служба в советской молодости в войсках КГБ на таможне киевского аэропорта оставила такое неизгладимое впечатление, что тянет магнитом до сих пор.

Есть на Украине такое юмористическое шоу — «Квартал 95», и возглавлял его человек, который спустя несколько лет занял кресло президента страны. Еще три года назад этот самый юморист Зеленский после знаменитого прорыва Мишико через польско-украинскую границу, так как ему был запрещен въезд в страну, представил Саакашвили как «первого нерастаможенного человека Украины на польских номерах». И вот следующим номером программы этот же самый Зеленский, ставший уже президентом Украины, планирует назначить того же самого Саакашвили вице-премьером той же самой Украины.

Следующая «хохма» в политическом шоу заключается в том, что наш герой будет заниматься реформами! О том, какой это великий «реформатор», писано-переписано тысячи раз. Результаты деятельности его и его команды видны и на вконец обнищавшей Грузии, и на Одесской области, где он тоже успел похозяйничать. Теперь этот «миховирус» внедряют в организм всей страны.

В преддверии назначения грузинский пострел, который всюду поспел, просто фонтанирует заявлениями в чисто хлестаковском духе. Отношения с Аваковым, запустившим в него стаканом на правительственном совещании, — нет проблем, реформы и МВД не пересекаются. Но это еще цветочки по сравнению с тем, что будет дальше. Мишико, оказывается, «абсолютный сторонник мира с Россией», так как он уверен, что российская «диктатура» скоро закончится.

После таких заявлений просто непонятно, кому бежать к психиатру: то ли говорящему, то ли слушающему. Сам беглый Мишико запостил в Facebook, что Рада при поддержке Зеленского 30 апреля за него проголосует, и это будет «общая победа». Интересно, что он подразумевает под этими словами — уверен, что сжует Зеленского, как тот галстук?

Теперь посмотрим, в каком положении оказывается суверенное и независимое грузинское государство. Беглый экс-президент находится в розыске, он неоднократно призывал к насильственному свержению легитимно избранного правительства, а оставшиеся в стране и сохранившие ему верность сторонники регулярно предпринимают такие кровавые попытки на практике.

Он предлагал грузинскому правительству в борьбе с эпидемией коронавируса миллиарды долларов, если, конечно, его об этом хорошо попросят. Как странно слышать такое от человека, который со слезами на глазах рассказывал, что живет за границей за счет маминой помощи. Но Мишико, он и есть Мишико.

Никого не должно удивлять, что премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил об абсолютной неприемлемости для грузинских властей назначения Саакашвили на пост вице-премьера Украины. Грузия в этом случае отзовет своего посла для консультаций. С премьером солидарны и другие депутаты грузинского парламента. Представитель правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили в эфире телерадиокомпании «Имеди» заявил, что в этом случае Тбилиси может пересмотреть дипломатические отношения с Киевом.

«Если Михаил Саакашвили действительно будет назначен вице-премьером в Украине, то есть человек, который, как известно, обвинен судебной системой Грузии и которого разыскивают сегодня, это, несомненно, сделает отношения между Грузией и Украиной очень сложными. Я не исключаю, что вопрос пересмотра дипломатических отношений будет на повестке дня».

Грузинский посол в Киеве Теймураз Шарашенидзе опасается, что такое назначение вызовет в Тбилиси резко негативную реакцию.

В последнее время Грузия и Украина стали своеобразными сиамскими братьями-близнецами, а точнее, сестрами. Здесь речь не идет об исторической вековой дружбе народов, о культурных связях и о тому подобном. Речь о трогательном единении новых политических элит, взращенных Западом, о единстве на общей русофобской платформе. Это у них происходил налаженный обмен стервятниками. На запах крови братоубийственных конфликтов украинские боевики из бандеровских последышей слетались в Грузию, а зондеры Мишико расправлялись с мирным населением Донбасса и расстреливали из снайперских винтовок протестующих на Майдане. Международный черный интернационал в действии.

Так как же украинская политическая элита восприняла реакцию Грузии? Чрезвычайно интересное заявление сделал председатель фракции «Слуга народа» Верховной Рады Украины Давид Арахамия:

«Это просто попытка оказать давление. У нас суверенное государство, и никакая страна в мире не будет нам рассказывать, кого нам надо назначать на должность вице-премьера, а кого не надо. Здесь абсолютно неправильная риторика… Зачем тогда делать такую политическую агрессию? Очень странно видеть, когда на суверенное решение нашей страны небольшая страна, значительно меньше, так реагирует».

Вот такая гневная отповедь злостным покусителям на украинский суверенитет и независимость. Гордый шляхтич и орел кавказских гор в одном стакане. Его не пугает перспектива дипломатических проблем из-за Грузии.

Действительно, Грузия, как говорится в определенных кругах, явно «берега попутала». Она ведь не США, которым все можно. (Помните гордое заявление, что никто не может Украине указывать и приказывать.) Никто, кроме хозяина! Такое моментальное превращение гордого шляхтича и орла с гор в услужливого лакея, застывшего в почтительной позе, так и просится на сцену «95 квартала» или «Дизель шоу».

Но Рада уже давно стала достойным конкурентом этих юмористических проектов. Фамилия у председателя парламентской фракции «Слуга народа», как и у Мишико, похожа на грузинскую. И именно он, не особо стесняясь, указал Грузии на ее место. У Давида Арахамия этого, очевидно, спрашивать никто не будет. Да и зачем? Где это видано в их мире, чтобы маленькая страна вякала на ту, которая побольше?

Интересно, как по этой арахамиевской логике должны складываться отношения между Украиной и Россией? Как должна, учитывая свои очень скромные размеры по отношению к России, вести себя с Россией Украина? Украинский деятель, хотя и сам не понял, но сказал главное — политические элиты живут по закону джунглей, когда сильный имеет абсолютное право пожирать слабого, потому, что тот не может сопротивляться. В этом суть политических деятелей на Украине. Поэтому не влияют кардинально на ситуацию ни Минские соглашения, ни нормандская четверка. Поэтому в такой Раде Саакашвили находится в родной среде, как у себя дома. Но как себя поведет миховирус предсказать на данном этапе очень сложно. Это уже забота его заокеанских кукловодов, которые продвигают и дергают за ниточки свою марионетку, наплевав и на маленькую Грузию, и на большую Украину. Ведь США-то в любом случае больше и сильнее их.

Ираклий Чхеидзе (Тбилиси)