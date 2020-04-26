Пушков объяснил появление слухов о состоянии здоровья Ким Чен Ына

Влада Некрасова

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына.

По мнению сенатора, в США и соседних с КНДР странах видят в Ким Чен Ыне "своего рода гаранта стабильности в Северной Корее и некоторой предсказуемости ее действий".

Также Пушков напомнил, что Ким Чен Ын является партнером Дональда Трампа по переговорам.

Южной Кореи сообщало, что новости о том, что у главы КНДР серьезные проблемы со здоровьем, не соответствуют действительности.

Государственное радио КНДР на фоне слухов о болезни и смерти лидера страны Ким Чен Ына сообщило о его активной деятельности: он передал благодарность рабочим и сотрудникам, помогавшим создавать город Самчжиен. ЦТАК также сообщило, что глава КНДР получил поздравительную телеграмму от главы КПРФ Геннадия Зюганова по случаю годовщины визита лидера Северной Кореи в Россию.