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Пушков объяснил появление слухов о состоянии здоровья Ким Чен Ына

Пушков объяснил появление слухов о состоянии здоровья Ким Чен Ына
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына.

По мнению сенатора, в США и соседних с КНДР странах видят в Ким Чен Ыне "своего рода гаранта стабильности в Северной Корее и некоторой предсказуемости ее действий".

Также Пушков напомнил, что Ким Чен Ын является партнером Дональда Трампа по переговорам.


Южной Кореи сообщало, что новости о том, что у главы КНДР серьезные проблемы со здоровьем, не соответствуют действительности.

Государственное радио КНДР на фоне слухов о болезни и смерти лидера страны Ким Чен Ына сообщило о его активной деятельности: он передал благодарность рабочим и сотрудникам, помогавшим создавать город Самчжиен. ЦТАК также сообщило, что глава КНДР получил поздравительную телеграмму от главы КПРФ Геннадия Зюганова по случаю годовщины визита лидера Северной Кореи в Россию.

# Россия
По материалам: ria.ru

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