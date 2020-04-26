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Путин может выступить с новым обращением к россиянам из-за коронавируса

Путин может выступить с новым обращением к россиянам из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин на следующей неделе может выступить с новым обращением к россиянам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.


"Думаю, что на этой неделе мы услышим новые заявления главы государства с оценками наших перспектив", – сказал он, соответствующее видео опубликовал в Telegram-канале журналист Владимир Соловьев.

Помощник российского лидера также отметил, что выход страны из режима ограничительных мер будет проходить поэтапно, но непосредственно этапность еще предстоит разработать.


сообщило, что Владимир Путин призвал банки помочь предприятиям наладить работу.
# Политика
По материалам: ria.ru

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