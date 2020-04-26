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Путин высказался о мозаике со своим лицом в храме Минобороны

Путин высказался о мозаике со своим лицом в храме МинобороныФото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент Владимир Путин не считает своевременным появление мозаики со своим лицом в храме Минобороны. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Когда ему доложили об этом, он улыбнулся», — сказал представитель Кремля и процитировал высказывание президента на этот счет. «Когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать еще рано», — отметил Путин.

О том, что в главном храме Вооруженных сил России появятся мозаики с изображением президента России, а также министра обороны Сергея Шойгу, стало известно 24 апреля. Настоятель храма епископ Клинский Стефан объяснил, что изображение исторических личностей и событий давно является традицией при строительстве ритуальных сооружений. Данная мозаика должна отразить присоединение Крыма в 2014 году, указал он.

Храм должен открыться 9 мая, в день 75-летия Победы в Великой отечественной войне. Строительство церкви Минобороны началось в конце 2018 года по инициативе Шойгу. Она должна стать третьим по высоте православным храмом мира.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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