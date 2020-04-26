Радиолюбитель из России перехватил сигнал с иранского военного спутника

Вадим Карасев

Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков сумел поймать сигнал с первого военного спутника Ирана. Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам Пашкова, ему удалось до бита расшифровать поступающие с космического аппарата данные, с помощью которых с определенной точностью можно вычислить его технические параметры.

Радиолюбитель заметил, что передающий модуль спутника такой же, как на аппаратах, производимых в Европе и Китае, — сигнал передается на частоте 400 МГц с модуляцией FSK. Также эксперт обратил внимание на нестабильность сигнала. Пашков объяснил это тем, что спутник, запущенный 3 дня назад, еще вращается. Когда положение аппарата в пространстве будет зафиксировано, он начнет передавать сигнал по более скоростному каналу связи.

О запуске первого иранского военного спутника утром 22 апреля сообщило агентство Mehr. Космический аппарат Noor-1 вывели на орбиту на высоте 425 км над Землей. Предыдущая попытка запуска состоялась 9 февраля, но тогда спутнику не удалось выйти на заданную орбиту. В Тегеране ошибки в расчетах объяснили международными санкциями, перекрывших стране свободный доступ к космическим технологиям и информации.