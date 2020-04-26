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Рассказавший правду о коронавирусе журналист раскрыл причины своего исчезновения

Рассказавший правду о коронавирусе журналист раскрыл причины своего исчезновенияЛи ЦзэхуаКадр: The Epoch Times & NTD Hong Kong / YouTube

Китайский журналист Ли Цзэхуа (Li Zehua), пропавший в городе Ухань во время ведения репортажа о ситуации с коронавирусом, объявился в интернете спустя почти два месяца. Как сообщает The Guardian, в видео он рассказал про причины своего исчезновения.

Ли был одним их трех репортеров, которые записывали видео о ситуации в городе, откуда берет начало заболевание, с самых первых недель распространения новой инфекции. Издание отмечает, что в репортажах он говорил правду о масштабе эпидемии. Последний раз его видели 26 февраля. В тот день журналист опубликовал ролик, в котором его преследовал белый внедорожник, а позже к нему домой пришли неизвестные люди.

В новом видео он объяснил, что тогда к нему пришли полицейские и люди в защитных костюмах и отвели в местный полицейский участок. На него открыли расследование по обвинению в нарушении общественного порядка. Позже полицейские сообщили, что не будут продолжать дело против журналиста, но Ли необходимо пройти карантин, так как он посещал потенциальные очаги заражения.

Журналист пояснил, что отдал свои гаджеты другу, а следующие месяцы провел сначала в Ухане, а затем в родном городе в другой провинции. По его словам, за ним велось постоянное наблюдение, а информацию он получал только через выпуски новостей государственного телеканала CCTV.

С 2016 года Ли работал ведущим на этом канале, но в период начала эпидемии уволился и решил отправиться в Ухань. Свое желание поехать журналист объяснял «нежеланием закрывать глаза и уши» на ситуацию в городе. В роликах он в том числе рассказал о планах местных властей скрывать реальное число случаев инфекции и записывал комментарии заболевших. Также Ли успел посетить один из крематориев Уханя.

Сразу трое китайских журналистов-осведомителей, освещавших вспышку коронавируса в Ухане, пропали после публикации разоблачительных репортажей. Чэнь Цюши (Chen Qiushi), Фан Бин (Fang Bing) и Ли Цзэхуа (Li Zehua) пытались показать истинные масштабы эпидемии в городе. Они пропали в период с 6 по 26 февраля.

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По материалам: lenta.ru

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