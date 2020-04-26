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Регину Тодоренко лишили звания "Женщина года" после скандальных высказываний о домашнем насилии

Регину Тодоренко лишили звания "Женщина года" после скандальных высказываний о домашнем насилии

Вчера пользователи сети бурно обсуждали прямой эфир с участием Регины Тодоренко, во время которого она сделала неоднозначные заявления о домашнем насилии. Телеведущая произнесла в том числе и такие слова:

Наверное, критический момент наступает, чтобы на камеру сказать: "Мой муж меня бьет". А почему? Ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?


Откровения Регины вызвали волну критики в сети: многие пользователи написали сообщения брендам, с которыми сотрудничает Тодоренко, а ведущие различных телеграм-каналов единодушно высказались о том, что после таких слов Регина вряд ли может быть обладательницей звания "Женщина года". Напомним, этим титулом ее наградил журнал Glamour.


Главный редактор издания Иляна Эрднеева сначала попыталась объясниться и указала на то, что победителя в номинациях выбирают читатели путем голосования. Но в итоге все-таки решилась пересмотреть такое решение.

Несколько минут назад в инстаграме журнала появилось сообщение, что Регину Тодоренко лишили звания "Женщина года".

За считаные минуты пост собрал тысячи лайков, а в комментариях подписчики одобрили такое решение.

Поддерживаю!

Справедливо!

Абсолютно правильное решение.

Браво!

— написали пользователи сети.

Напомним, началось все с интервью YouTube-каналу PEOPLETALK TV. Вместе с Региной участие в эфире принимал и ее муж Влад Топалов, который тоже отличился провокационными высказываниями, осудив знаменитостей которые хайпуют на разводах и семейных скандалах, а также скептически отозвался о том, что крайними всегда делают мужчин.

Я против хайпа на разводах. Против того, чтобы женщины поливали грязью своих мужчин. Мне, честно говоря, противно,

— сказал Топалов.


Регина Тодоренко и Влад Топалов

После этого состоялся еще один эфир — на этот раз Регина уже одна разговаривала с главным редактором Glamour Иляной Эрднеевой, которая, видимо, решила прояснить ситуацию, видя реакцию пользователей сети на предыдущее интервью своей героини.


Иляна Эрднеева / Регина Тодоренко

Но Тодоренко и во время этой беседы не отказалась от категоричных суждений, отметив, что есть ситуации, когда мужчине не остается ничего иного, как применить физическую силу.


После двух скандальных эфиров Регина Тодоренко решила извиниться и сегодня утром опубликовала в блоге видео, на котором постаралась объяснить ситуацию.

Дорогие друзья, я прошу прощения за некорректные формулировки. Еще раз хочу подчеркнуть, что я против домашнего насилия и какого-либо насилия в принципе. Возможно, во мне говорят мои детские страхи. Возможно, я, как и сотни женщин, не готова еще рассказать, что когда-то со мной произошло. Возможно, я не хочу выглядеть жалкой. Поэтому я очень прошу вас конструктивно высказаться,

— обратилась Регина к своим подписчикам.


 


Разжалобить подписчиков намеками на собственный непростой опыт Тодоренко, впрочем, не удалось, а вот возможность высказать свое мнение они не упустили.

Даже сейчас Вы не понимаете. Вы приносите извинения и ищите себе оправдания, создавая интригу и недосказанность. В своих же извинениях вы перетягиваете одеяло на себя. "Я не готова говорить" — так не говорите. Вы, как ни печально, пример для молодых девушек. И то, что Вы сказали, уже не исправить видеовыпуском на вашем ютубе. Потому что Ваши слова для жертв домашнего насилия уже попали в болевую точку. Вы уже причинили вред (орфография пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— написала одна из подписчиц Регины.


Надо отметить, что за последнее время это не первый скандал, в который попадает телеведущая. Совсем недавно возмущение у многих вызвали ее слова про ЛГБТ-сообщество. В выпуске своего YouTube-шоу (гостями тогда были Александр Гудков и Екатерина Варнава) Регина назвала поддержку ЛГБТ пропагандой. Причиной дискуссии стал ролик, который Гудков разместил у себя в инстаграме.

Недавно был пост, что ты поддерживаешь ЛГБТ-сообщество, которое подвергается насилию. Вот я хотела у тебя узнать почему,

— спросила тогда у комика и телеведущего Тодоренко, пояснив, что не понимает, почему поддерживается лишь определенная группа людей.


Я поддерживаю людей, которые подвергаются насилию, но я не поддерживаю пропаганду. Вот в этом ролике ЛГБТ я не нашла себе места,

— отметила тогда Регина.

Ее слова тогда тоже вызвали критику, после чего телеведущей пришлось принести публичные извинения.  

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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