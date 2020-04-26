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Регину Тодоренко призывают лишить титула "Женщина года" после ее скандальных слов

Регину Тодоренко призывают лишить титула "Женщина года" после ее скандальных слов

29-летняя Регина Тодоренко накануне возмутила сеть, высказавшись о жертвах домашнего насилия. Пользователи теперь требуют лишить звезду титула "Женщина года".

Накануне Регина Тодоренко в эфире PEOPLETALK TV осудила женщин, выносящих на публику, что их бьют собственные мужья. "Боже, мой муж меня бьет''. Что с мозгами происходит в этот момент? А ты не задумывалась, почему он тебя бьет? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?" - возмутилась супруга Влада Топалова.

Сразу после этого последовал прямой эфир Регины Тодоренко с главным редактором Glamour. "Психологи доказали, что женщине, к которой применено насилие, нравится быть жертвой. Она хочет быть спасительницей: мужчина ее избил, когда был пьяным, а она ему с утра и рассол принесет, и супчик", - заявила телеведущая.

Слова Регины Тодоренко возмутили многих пользователей сети. Звезду "Орла и решки" раскритиковали и некоторые звезды - в частности, супругу Влада Топалова пристыдила Анна Седокова. "То, что я услышала вчера от Регины, очень плохо и неправильно. Никто не имеет права оправдывать жестокость в семье", - заявила Седокова.

Многие пользователи сети потребовали, чтобы издание Glamour лишило Регину Тодоренко титула "Женщина года-2019".

На официальной странице издания в инстаграме был опубликован ответ негодующим. Представили Glamour заявили, что "Женщиной года" Регину Тодоренко в прошлом году назвали читатели издания.

"Безусловно, учитывая последние события, мы не могли бы номинировать Регину в 2020 году", - уточнили в издании.

Ответ Glamour устроил далеко не всех. В числе недовольных оказался и популярный телеграм-канал "Героиня Татлера".

"Регина сейчас обладает наградой имени вашего журнала, а не имени читателей. И у вас есть все права, возможности, а в данном случае даже воспитательная миссия забрать у нее этот приз. Потому что до тех пор, пока Марат Башаров продолжает спокойно сниматься на телеке и в кино, пока Регина Тодоренко, не способная связать А и Б в своих умозаключениях, продолжает быть "Женщиной года", шансов у общества нет", - пишет "Героиня Татлера".

В Glamour заявили, что категорически не поддерживает позицию Регины Тодоренко, касающуюся домашнего насилия, которую она высказала в интервью другому издания. 

"Именно поэтому вчера мы посчитали необходимым пригласить Регину на нашу площадку и еще раз обсудить эту тему. Одним из важных итогов нашего интервью с Региной стали ее извинения в личном аккаунте за действительно оскорбительные для каждой женщины высказывания", - отмечается в заявлении издания.

Сама Регина Тодоренко также извинилась за свои жесткие слова. "Я прошу прощения за некорректные формулировки по поводу домашнего насилия. Подчеркну, что я против любого насилия, в принципе. Возможно, во мне говорят детские страхи. Возможно, я не готова говорить о том, что со мной произошло. Возможно, я не хочу выглядеть жалкой", — сказала телеведущая.

Как писал NEWSTES, ранее Регина Тодоренко сняла трусики и подбросила их в воздух на глазах у публики.

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По материалам: uposters.ru

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