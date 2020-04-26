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Рейс отменили, а деньги не вернули: украинцы застряли в ОАЭ

Рейс отменили, а деньги не вернули: украинцы застряли в ОАЭ

В Дубае «застряли» более 150 граждан Украины, которые должны были вылететь на родину, однако ночью рейс отменили. Напомним, ранее в аналогичной ситуации оказались украинцы в Ираке.

В комментарии ТСН пассажиры сообщили, что Госавиаслужба якобы отозвала разрешение на осуществление перелета.

При этом деньги вернуть отказались, предложив ваучер на следующие полеты.

«Представители консульства, посольства, говорят, что обращайтесь к авиаперевозчику, он устанавливает условия по возврату денег. А перевозчик говорит: мы выполнили все условия вашего государства и рейс отменили не по нашей вине», — заявили пассажиры, пожаловавшиеся на то, что билет им обошелся в более чем 25 тысяч гривен, с учетом стоимости обязательной обсервации на родине.

Напомним, ранее суд не стал наказывать туристов с Бали, отказавшихся от обсервации по возвращению на родину.


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# Украина
По материалам: fakty.ua

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