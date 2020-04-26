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Религиозные организации могут освободить от оплаты ЖКХ из-за нехватки пожертвований

Религиозные организации могут освободить от оплаты ЖКХ из-за нехватки пожертвований

В Госдуме предложили освободить религиозные организации от оплаты услуг ЖКХ сроком на полгода. Автором инициативы выступил глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества и вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Депутат обратился с этой просьбой к губернаторам регионов России, ссылаясь на резкое падение сумм пожертвований, которые получают религиозные организации от простых прихожан и представителей бизнеса. Причиной стала эпидемия коронавируса, сообщает РИА Новости.

Новое предложение последовало после озвученного ранее обращения председателя Госдумы Вячеслава Володина к министру энергетики Александру Новаку. Тогда было предложено ввести льготный тариф на электроэнергию для всех религиозных организаций России.

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По материалам: u-f.ru

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