Религиозные организации могут освободить от оплаты ЖКХ из-за нехватки пожертвований

Вадим Карасев

В Госдуме предложили освободить религиозные организации от оплаты услуг ЖКХ сроком на полгода. Автором инициативы выступил глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества и вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Депутат обратился с этой просьбой к губернаторам регионов России, ссылаясь на резкое падение сумм пожертвований, которые получают религиозные организации от простых прихожан и представителей бизнеса. Причиной стала эпидемия коронавируса, сообщает РИА Новости.

Новое предложение последовало после озвученного ранее обращения председателя Госдумы Вячеслава Володина к министру энергетики Александру Новаку. Тогда было предложено ввести льготный тариф на электроэнергию для всех религиозных организаций России.