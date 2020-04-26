Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Роспотребнадзор призвал россиян оставаться дома на майские праздники

Роспотребнадзор призвал россиян оставаться дома на майские праздники

Роспотребнадзор призвал россиян оставаться дома на майские праздники

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Россияне на майских праздниках должны оставаться дома, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1».

«Вот сейчас мы должны. Должны самим себе, своим близким. Мы должны в эти праздничные дни оставаться дома», — сказала она.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин на следующей неделе выступит с новыми заявлениями по развитию ситуации, связанной с коронавирусом.

За прошедшие сутки число заразившихся коронавирусом нового типа в России возросло на 6 361, достигнув в общем 80 949. При этом симптомов нет почти у 46 процентов новых заражённых.

Об оперативных мерах, которые принимают законодатели для борьбы с пандемией COVID-19 — читайте в специальном разделе на сайте Госдумы.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Аксенов назвал Кьезу большим другом России
Аксенов назвал Кьезу большим другом России
Новак призвал не относиться слишком серьезно к низким ценам на нефть
Новак призвал не относиться слишком серьезно к низким ценам на нефть
Банки подготовились к проживанию сотрудников в офисах
Банки подготовились к проживанию сотрудников в офисах
Таро-прогноз на неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 года
Таро-прогноз на неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 года
Умер итальянский журналист Джульетто Кьеза
Умер итальянский журналист Джульетто Кьеза
Представитель Бабкиной рассказал о лечении и настроении народной артистки
Представитель Бабкиной рассказал о лечении и настроении народной
Борющихся с коронавирусом врачей решили поддержать интимными фотографиями
Борющихся с коронавирусом врачей решили поддержать интимными
10 мифов о макияже и косметике, в которые пора перестать верить
10 мифов о макияже и косметике, в которые пора перестать верить
Российский министр увидел угрозу коллапса в заполненных нефтяных хранилищах
Российский министр увидел угрозу коллапса в заполненных нефтяных
В КПРФ не выявили новых случаев заражения COVID-19
В КПРФ не выявили новых случаев заражения COVID-19
Бойфренд избивал Юлию Паршуту после операции
Бойфренд избивал Юлию Паршуту после операции
Рассказавший правду о коронавирусе журналист раскрыл причины своего исчезновения
Рассказавший правду о коронавирусе журналист раскрыл причины своего

Топ на сегодня

Наталья Ротенберг вышла замуж
Наталья Ротенберг вышла замуж
Сенатор рассказал, как будет проходить выход из режима самоизоляции
Сенатор рассказал, как будет проходить выход из режима самоизоляции
Число смертей от коронавируса превысило 200 тысяч
Число смертей от коронавируса превысило 200 тысяч
Скончалась главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова
Скончалась главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова
МК: Четверо водителей депутатов Госдумы госпитализированы с COVID-19
МК: Четверо водителей депутатов Госдумы госпитализированы с COVID-19

Еще по теме

Число заразившихся коронавирусом в России выросло на 4785 человек
Количество предварительно заразившихся коронавирусом в больнице Екатеринбурга увеличилось до 91
В Минздраве рассказали о лечении пациентов с COVID-19
Власти Москвы объяснили порядок госпитализации пациентов с COVID-19