Роспотребнадзор призвал россиян оставаться дома на майские праздники

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Россияне на майских праздниках должны оставаться дома, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1».

«Вот сейчас мы должны. Должны самим себе, своим близким. Мы должны в эти праздничные дни оставаться дома», — сказала она.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин на следующей неделе выступит с новыми заявлениями по развитию ситуации, связанной с коронавирусом.

За прошедшие сутки число заразившихся коронавирусом нового типа в России возросло на 6 361, достигнув в общем 80 949. При этом симптомов нет почти у 46 процентов новых заражённых.

Об оперативных мерах, которые принимают законодатели для борьбы с пандемией COVID-19 — читайте в специальном разделе на сайте Госдумы.