Россиянам объяснили, почему не будет дешевого бензина после падения мировых цен на нефть

Вадим Карасев

Президент "Лукойла" Вагит Алекперов в эфире канала "Россия 1" объяснил, почему цены на топливо на российском рынке не снизятся после падения мировых нефтяных котировок.

По его словам, два эти явления не связаны, поэтому российские цены на бензин сейчас стабильны.

"Цены на бензин, к сожалению, у нас не привязаны к международным ценам на нефть. Они оторваны. <…> Для цен на бензин в России сделан механизм, чтобы цены на бензин были стабильны в России, не поднимались и не снижались", — сказал Алекперов.

Ситуация на мировом рынке нефти, уверен президент "Лукойла", может стабилизироваться только в результате совместных усилий России, США и Саудовской Аравии. Это должно случиться во второй половине 2020-го или первой половине 2021 года. Происходящее в мировой экономике Алекперов назвал идеальным штормом. Нефтяники и раньше сталкивались с крупными кризисами, однако то, что происходит сейчас, превзошло их все по масштабу.

Слова Алекперова соответствуют позиции Минфина РФ. Ранее представитель ведомства Алексей Сазанов посоветовал не ждать снижения цен на нефть на российском рынке и пообещал лишь, что стоимость литра бензина останется на прежнем уровне.

