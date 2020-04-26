Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россиянам объяснили, почему не будет дешевого бензина после падения мировых цен на нефть

Россиянам объяснили, почему не будет дешевого бензина после падения мировых цен на нефть

Президент "Лукойла" Вагит Алекперов в эфире канала "Россия 1" объяснил, почему цены на топливо на российском рынке не снизятся после падения мировых нефтяных котировок.

По его словам, два эти явления не связаны, поэтому российские цены на бензин сейчас стабильны.

"Цены на бензин, к сожалению, у нас не привязаны к международным ценам на нефть. Они оторваны. <…> Для цен на бензин в России сделан механизм, чтобы цены на бензин были стабильны в России, не поднимались и не снижались", — сказал Алекперов.

Ситуация на мировом рынке нефти, уверен президент "Лукойла", может стабилизироваться только в результате совместных усилий России, США и Саудовской Аравии. Это должно случиться во второй половине 2020-го или первой половине 2021 года. Происходящее в мировой экономике Алекперов назвал идеальным штормом. Нефтяники и раньше сталкивались с крупными кризисами, однако то, что происходит сейчас, превзошло их все по масштабу.

Слова Алекперова соответствуют позиции Минфина РФ. Ранее представитель ведомства Алексей Сазанов посоветовал не ждать снижения цен на нефть на российском рынке и пообещал лишь, что стоимость литра бензина останется на прежнем уровне.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Регину Тодоренко призывают лишить титула "Женщина года" после ее скандальных слов
Регину Тодоренко призывают лишить титула "Женщина года" после ее
Негде хранить бензин: НПЗ охотятся за танкерами по всему миру
Негде хранить бензин: НПЗ охотятся за танкерами по всему миру
Поставки лекарства от малярии в США выросли в 46 раз из-за коронавируса
Поставки лекарства от малярии в США выросли в 46 раз из-за
Число случаев COVID-19 в мире возросло до 2,7 миллиона
Число случаев COVID-19 в мире возросло до 2,7 миллиона
Смерть четырех медсестер в Петербурге во время вспышки коронавируса объяснили
Смерть четырех медсестер в Петербурге во время вспышки коронавируса
СМИ узнали, что актер из "Ирландца" получил роль в "Острых козырьках"
СМИ узнали, что актер из "Ирландца" получил роль в "Острых козырьках"
Эксперт рассказал, чем опасен смартфон во время пандемии
Эксперт рассказал, чем опасен смартфон во время пандемии
Россиянам объяснили, почему не будет дешевого бензина после падения мировых цен на нефть
Россиянам объяснили, почему не будет дешевого бензина после падения
Хроника аварии на Чернобыльской АЭС
Хроника аварии на Чернобыльской АЭС
В Кемеровской области вводят электронные пропуска для контроля самоизоляции
В Кемеровской области вводят электронные пропуска для контроля
В КНДР сообщают об активной деятельности Ким Чен Ына
В КНДР сообщают об активной деятельности Ким Чен Ына
Саудовская Аравия стала гуманнее: королевство отменило порку
Саудовская Аравия стала гуманнее: королевство отменило порку

Топ на сегодня

Сенатор рассказал, как будет проходить выход из режима самоизоляции
Сенатор рассказал, как будет проходить выход из режима самоизоляции
Наталья Ротенберг вышла замуж
Наталья Ротенберг вышла замуж
Самоизоляцию в России предложено продлить: события ночи 25 апреля — EADaily
Самоизоляцию в России предложено продлить: события ночи 25 апреля —
В Колумбии 44 заключенных выйдут на свободу из-за пандемии COVID-19
В Колумбии 44 заключенных выйдут на свободу из-за пандемии COVID-19
Скончалась главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова
Скончалась главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова

Еще по теме

В России исключили снижение цен на бензин
Козак объяснил рост цен на топливо в России
СМИ: цены на бензин в России в 2017 году будут выше инфляции
Козак объяснил, почему в России выросли цены на бензин