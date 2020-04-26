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Россиянка потратила три миллиона рублей на внешность как у Бузовой

Россиянка потратила три миллиона рублей на внешность как у БузовойКадр: @ne_buzova86

Пользовательница TikTok с ником Небузова заявила, что потратила три миллиона рублей на пластические операции, которые сделали ее похожей на певицу и ведущую Ольгу Бузову. Об этом сообщает StarHit.

Россиянка рассказала, что ради сходства с певицей исправила форму носа и контур лица. При этом она копирует Бузову не только внешне: к примеру, в подписях к видео она подражает стилю общения ведущей с подписчиками.

В комментариях к видео многие похвалили блогершу и выразили ей поддержку. Другие пользователи посчитали, что, несмотря на пластические операции, она не стала похожей на певицу. Кроме того, некоторые упрекнули ее в отсутствии индивидуальности и обратили ее внимание на то, что не нужно копировать внешность своего кумира, чтобы восхищаться им.

В конце марта Бузова раскритиковала и назвала дегенератами жителей Москвы, которые выходили на улицу и жарили шашлыки, несмотря на просьбы столичных властей по возможности не покидать дома в рамках мер для борьбы с распространением коронавируса. Ведущая также призвала поклонников не контактировать ни с кем, кроме домочадцев.

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По материалам: lenta.ru

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