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Российские банки начали переводить сотрудников на работу с проживанием в офисах

Российские банки начали переводить сотрудников на работу с проживанием в офисахФото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Крупные российские банки в связи с пандемией начали переводить сотрудников с критически важными функциями на работу с проживанием, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Условия для жизни в офисе создали уже в Совкомбанке и банке «Зенит».

Первый зампред и совладелец кредитной организации Совкомбанка Сергей Хотимский рассказал, что они перевели около 10 специалистов на режим 24/7 в офисе, чтобы обеспечить бесперебойность операций. Все они отвечают за ежедневные расчеты. Сотрудники, живущие в банке, полностью изолированы, говорит Хотимский. Они спят, едят, моются тоже в офисе. Люди пошли на такие условия добровольно, за это им выплачивается повышенная заработная плата.

Банк «Зенит» еще не перевел сотрудников на работу с проживанием, но уже подготовил план. Он рассчитан на специалистов команд поддержки, для которых уже провели инструктаж и разработали мотивационную программу. Закуплены, по словам пресс-службы, продукты питания и индивидуальные принадлежности. Сотрудники, которых планируют изолировать в офисе, предварительно сдали тесты на коронавирус.

В ВТБ, Райффайзенбанке, Росбанке, Промсвязьбанке и Тинькофф Банке пока не рассматривается вариант с переводом специалистов на работу с проживанием.

26 апреля в России общее число зараженных коронавирусом увеличилось до 80 949. За весь период зафиксировано 747 летальных исходов, выздоровели 6767 человек.

В больницах города Ухань, ставшего эпицентром распространения коронавируса, на 26 апреля не осталось пациентов с COVID-19. По словам официального представителя государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэна, этого удалось достичь общими усилиями местных и помогающих им со всей страны врачей.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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