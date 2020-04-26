Росстат увидел сокращение реальных доходов россиян

Вадим Карасев

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Реальные доходы россиян в первом квартале снизились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает Росстат, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Среднедушевые денежные доходы россиян за первый квартал оцениваются ведомством в 31,2 тысячи рублей в месяц

Эксперты пояснили, что падение связано с обвалом цен на нефть и затруднительным положением предпринимателей, в которое они попали из-за пандемии коронавируса. При этом отмечают, что ограничительные меры, введенные властями в марте из-за распространения инфекции, еще не успели сказаться на доходах населения.

21 апреля рейтинговое агентство АКРА в обновленном макропрогнозе предположило, что реальные доходы россиян по итогам 2020 года могут уменьшиться на 9,9 процента. Это случится в случае ужесточения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.

12 апреля специалисты Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ представили оценку последствий распространения коронавируса. По их мнению, самоизоляция населения и обвал цен на нефть могут привести к снижению российской экономики на 18 процентов в апреле — июне 2020 года. Эти факторы отразятся на реальных доходах россиян — они могут упасть на 17,5 процента.