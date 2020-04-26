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Саакашвили назвал себя абсолютным сторонником мира с Россией

Саакашвили назвал себя абсолютным сторонником мира с Россией

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, претендующий сейчас на пост вице-премьера Украины, назвал себя "абсолютным сторонником мира с Россией". В интервью Deutsche Welle он заявил, что никто не против такого решения.

"Я абсолютный сторонник мира с Россией. Но тот факт, что [президент Владимир] Зеленский предложил мою кандидатуру, тоже свидетельствует о том, что он - за независимую внешнюю политику Украины", – сказал он.

По словам Саакашвили, в российских медиа наблюдается "полная истерика" в связи с его возможным назначением. Это свидетельствует о том, что Украина "независимое государство, у которого есть право принимать независимые решения", уверен он. Мир с Россией при этом возможен на "разных условиях" и вся эта тема сейчас непроста.

Политик добавил, что уверен в "чистоте" Зеленского с точки зрения коррупции, в то время как Петр Порошенко "любил деньги".

"У меня были по этому поводу большие проблемы с Порошенко. У Зеленского таких проблем не будет. Его можно критиковать за скорость реформ или за какие-то отдельные решения. Но это не является источником большого конфликта. Наоборот, надо ему помочь, чтобы мы быстрее двигались вперед".

Как сообщал Ruposters, кандидатура Саакашвили рассматривается при выборе нового вице-премьера по реформам на Украине. Сам он уже дал свое согласие на назначение. Окончательное решение будет принимать парламент. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что отзовет посла из Украины в случае, если Саакашвили получит высокий пост, после чего Киев и Тбилиси обменялись угрозами.

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По материалам: uposters.ru

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