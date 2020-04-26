Саудовская Аравия стала гуманнее: королевство отменило порку

Алексей Вольцев

Верховный суд Саудовской Аравии отменил наказание плетьми. Как передаёт Би-би-си, власти королевства назвали это «продолжением реформ», проводимых наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.

Ранее на этой неделе агентство Reuters сообщило о том, что саудовский правозащитник, который считается «родоначальником реформистского движения» в крупнейшей арабской монархии, умер после долгого тюремного заключения.

Верховный суд Королевства Саудовская Аравия (КСА) мотивировал своё решение об отмене порки необходимостью «соблюдать международные стандарты прав человека (по запрету) телесных наказаний». Вместо ударов палками виновным в совершении целого ряда преступлений теперь будет грозить штраф или тюремное заключение.

Между тем, как отмечают международные правозащитники и западные СМИ, другая довольно распространённая форма «телесного наказания» в виде отрубания кистей рук за кражу в Саудовской Аравии всё ещё остаётся в силе. Не отменена и смертная казнь, которая, по данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, активно применяется в стране.

24 апреля Reuters сообщило, что в больнице саудовской столицы Эр-Рияда умер заключённый — местный правозащитник и гражданский активист Абдулла аль-Хамид. По данным источников британского агентства, 69-летнего оппозиционера доставили в больницу из тюрьмы, где он находился с 2013 года. Аль-Хамид был одним из основателей «Саудовской ассоциации гражданских и политических прав» (ALQST), которая, в частности, фиксировала нарушения прав человека в королевстве. Reuters отмечает, что в среде саудовских интеллектуалов Абдулла аль-Хамид считается отцом-основателем движения за реформы.

Как саудовские власти «решают вопрос» оппозиционеров, в том числе и за пределами королевства, можно было наблюдать на примере убийства журналиста Джамала Хашогги в октябре 2018 года в Стамбуле.

Напомним, убийство оппозиционного журналиста Хашогги, последним местом работы которого была газета The Washington Post, получило большой резонанс в мире прежде всего ввиду предполагаемой замешанности в нём высших представителей королевской семьи Аль­-Сауд. На основе предоставленных турецкой стороной данных (аудиозаписи и видеоматериалы) спецслужбы США, согласно информации в американских СМИ, подготовили доклад для президента Дональда Трампа, в котором среди непосредственных заказчиков физического устранения Хашогги фигурировало имя наследного принца КСА Мухаммеда бин Салмана.

Пять человек были приговорены в декабре прошлого года к смертной казни в Саудовской Аравии по делу об убийстве 2 октября 2018 года на территории саудовского генконсульства в Стамбуле. Ещё трое обвиняемых решением суда КСА получили длительные сроки тюремного заключения.