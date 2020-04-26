Сербам запретили выходить из дома до 4 мая

Вадим Карасев

Фото: Олег Иванов / РИА Новости

Жителям Сербии из-за коронавируса запретили выходить из дома в период с 30 апреля до 4 мая. Соответствующее решение приняло правительство страны, сообщается на сайте кабмина.

В то же время людям старше 65 лет можно будет выходить на непродолжительные прогулки с 18:00 до 1:00 не дальше 600 метров от дома.

Аналогичный запрет действовал в Сербии на Пасху.

По последним данным, в Сербии насчитывается 8042 случая заражения коронавирусом, 1182 человека выздоровели, 156 умерло.

В начале апреля стало известно, что коронавирусом заразился старший сын президента Сербии Данила Вучич. «Когда все началось, мой сын Данила мне сказал, что сдаваться — не вариант. Мой первенец заразился коронавирусом, клиническая картина такова, что его госпитализировали в инфекционную клинику. Сын, ты победишь и это», — сообщил Александр Вучич.