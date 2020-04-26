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Северный флот покажет онлайн-экскурсию по подлодке К-21

Северный флот покажет онлайн-экскурсию по подлодке К-21
Северный флот покажет онлайн-экскурсию по подводной лодке К-21, участвовавшей в Великой Отечественной войне, сообщили в воскресенье в пресс-службе флота.

"Сотрудники филиалов Военно-морского музея Северного флота: Краснознамённая подводная лодка "К-21" и музея Военно-воздушных сил Северного флота в посёлке Сафоново провели видеоэкскурсии для пользователей интернета", — говорится в сообщении.

Экскурсоводы показали основные экспонаты музеев и с историей становления подводных сил и морской авиации на Северном флоте. Отмечается, что видеоролик с экскурсиями в дальнейшем разместят в социальных сетях и других медиаресурсах.


В пресс-службе также рассказали, что в связи с коронавирусом сотрудники организаций культуры Северного флота перешли на удаленку. Преподаватели Детской студии ансамбля песни и пляски ордена Ушакова проводят видеоуроки со своими воспитанниками. Артисты Драматического театра Северного флота уже начали подготовку к празднованию 75-летия Победы, они размещают в группах социальных сетей свои видеоролики с прочтением стихов и рассказов писателей и поэтов-фронтовиков.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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