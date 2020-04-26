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"Ситуация тяжелая". США предрекли безработицу и новую Великую депрессию

"Ситуация тяжелая". США предрекли безработицу и новую Великую депрессию
США стремительно теряют рабочие места, что может достигнуть показателей Великой депрессии, полагает советник американского президента Кевин Хассетт, пишет "Газета.ru".

По словам чиновника, на данный момент экономика Соединенных Штатов переживает "крупнейшее потрясение".


"Ситуация очень тяжелая. Это крупнейший негативный шок, с которым когда-либо сталкивалась наша экономика. Мы увидим уровень безработицы, приближающийся к уровню, который мы видели во время Великой депрессии. Достаточно вспомнить время рецессии 2008 года, когда мы потеряли в целом 8,7 млн рабочих мест. Сейчас мы теряем сравнимое количество рабочих мест каждые десять дней", – отметил советник американского лидера в эфире телеканала Fox News.

По последним данным, в США выявлено около 940 тысяч больных коронавирусом, скончались почти 54 тысяч человек.


сообщило, что президент США Дональд Трамп назвал количество тестов на коронавирус, сделанных в стране.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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