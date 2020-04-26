"Ситуация тяжелая". США предрекли безработицу и новую Великую депрессию
По словам чиновника, на данный момент экономика Соединенных Штатов переживает "крупнейшее потрясение".
"Ситуация очень тяжелая. Это крупнейший негативный шок, с которым когда-либо сталкивалась наша экономика. Мы увидим уровень безработицы, приближающийся к уровню, который мы видели во время Великой депрессии. Достаточно вспомнить время рецессии 2008 года, когда мы потеряли в целом 8,7 млн рабочих мест. Сейчас мы теряем сравнимое количество рабочих мест каждые десять дней", – отметил советник американского лидера в эфире телеканала Fox News.
По последним данным, в США выявлено около 940 тысяч больных коронавирусом, скончались почти 54 тысяч человек.
сообщило, что президент США Дональд Трамп назвал количество тестов на коронавирус, сделанных в стране.