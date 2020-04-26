Скончался большой друг России, итальянский журналист Джульетто Кьеза

Алексей Вольцев

В ночь на воскресенье, 26 апреля, в возрасте 79 лет скончался известный итальянский журналист, большой друг России Джульетто Кьеза.

Его супруга Фьямметта Кукурния сообщила, что у политического и общественного деятеля случился инфаркт, а приехавшим врачам скорой помощи не удалось спасти ему жизнь.

Друг усопшего, президент благотворительной ассоциации «Помогите нам спасти детей» Эннио Бордато не исключил, что гибель Джульетто Кьеза могла быть связана с осложнениями, возникшими из-за коронавируса. Бордато утверждает, что Кьеза был на пути к выздоровлению после недавно перенесенной операции, но неожиданно «возникли осложнения».

Как сообщают Вести.ру, Бордато назвал Джульетто Кьеза «примером для итальянцев», желающих перемен в стране. Он также подчеркнул, что итальянский журналист приложил много усилий во имя установления дружбы между Италией и Россией.

Напомним, в ноябре 2018 года Джульетто Кьеза присутствовал в качестве международного наблюдателя на выборах главы ДНР и республиканского парламента. Тогда он дал интервью корреспонденту ИА Newstes, заявив, что Европа сегодня — это колония США.

«Если бы она была немного более автономна, она не оказалась бы в этой ситуации. Она защищала бы свои собственные интересы, а для интересов Европы такая Украина, олицетворяющая собой нацизм, вредна», — подчеркнул Кьеза.