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Смерть четырех медсестер в Петербурге во время вспышки коронавируса объяснили

Смерть четырех медсестер в Петербурге во время вспышки коронавируса объяснилиФото: Илья Питалев / РИА Новости

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга объяснил возможные причины смерти четырех медсестер, имена которых перечислены в неофициальном списке российских медиков, скончавшихся во время вспышки коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Власти Петербурга подтвердили смерть упомянутых медработниц. При этом отмечается, что у некоторых из них были и другие тяжелые болезни. В иных случаях заражение погибших произошло не при исполнении трудовых обязанностей, заявили там.

Как отмечает агентство, неофициальный список медиков появился ранее в соцсетях и Telegram-каналах. Помимо четырех медсестер, в нем упоминался анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга Сергей Белошицкий. Медик работал с инфицированными коронавирусом пациентами. Белошицкий был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а впоследствии находился на искусственном насыщении крови кислородом (ЭКМО).

По последним данным, в Санкт-Петербурге насчитывается 2926 случаев заражения коронавирусом. Из них 23 человека умерли, еще 460 — вылечились. Всего в России насчитывается более 74,5 тысяч случаев заболевания COVID-19.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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