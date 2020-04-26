Советник косовского «премьера» признал преступления в отношении сербов

Лидия Мартынова

В эфире приштинского телеканала «Т7» политический советник «премьер-министра» Косово Шкельзен Гаши заявил, что вооруженные боевики Освободительной армии Косово (ОАК) совершали военные преступления в отношении сербских гражданских лиц. Он также отметил, что Дик Марти — член ПАСЕ и автор доклада, в котором собраны доказательства того, что албанские власти Косово занимались незаконной торговлей органами и наркотиками, «не является антиалбанцем».

«Я говорю, что Дик Марти не является антиалбанцем. Напротив. Он опубликовал доклад, в котором говорится о преступлениях, которые совершили члены ОАК в отношении невинных гражданских лиц», — сказал Гаши.

Отвечая на комментарий телеведущего, что «есть лишь подозрения о совершении преступлений», Гаши отметил, что «есть подозрение о тысячи убитых гражданских сербов».

Исполняющий обязанности «премьер-министра» Косово Альбин Курти снял советника с занимаемой должности под предлогом, что его заявления негативно сказались на работе «правительства».

В своем профиле на Фейсбуке Курти написал, что будет лучше, если Гаши будет вести дебаты не с позиции его советника, одновременно поблагодарив последнего за оказанный вклад, и выделив, что ценит критическое мнение Гаши.

«Есть много вопросов, по которым мы не сходимся сегодня. А есть и вещи из прошлого, по которым у нас также нет согласия. Господин Гаши непростой собеседник. Я понял это из последнего случая», — заявил Курти.

В 2015 году под эгидой Евросоюза был сформирован Специальный суд для рассмотрения дел, связанных с преступлениями, совершенными террористами ОАК во время и после вооруженного конфликта на Косово. Расследования начались после обнародования отчета спецдокладчика ПАСЕ Дика Марти.

Кирилл Борщев