СР на встрече с Набиуллиной обсудит выделение допсредств населению

Алексей Вольцев

"Справедливая Россия" на встрече с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной 28 апреля планирует обсудить возможность раздачи денег населению и проблему блокировки банками адресной помощи населению и бизнесу, сообщил журналистам глава СР Сергей Миронов, комментируя заявление Набиуллиной по итогам заседания совета директоров регулятора.

Ранее Набиуллина сказала, что раздача денег населению "приведет к взрыву инфляции, и людям, которые получат эти денежные знаки, будет тяжело на них что-то купить".