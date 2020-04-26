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США перенаправят деньги для ВОЗ неправительственным организациям здравоохранения

США перенаправят деньги для ВОЗ неправительственным организациям здравоохраненияВладимир Астапкович / РИА Новости

Деньги, которые США выделяли для финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), планируется направить неправительственным организациям, занимающимся вопросами здравоохранения. Об этом пишет газета The Washington Post.

Издание ссылается на документ Госдепа, который попал в распоряжение газеты. «Госсекретарь попросил госдепартамент и Агентство США по международному развитию найти и задействовать альтернативных исполнителей программ международной помощи, исключая ВОЗ», — говорится в документе.

Газета, ссылаясь на источники, заявляет что президент США Дональд Трамп и его советники ведут «закулисную» работу, чтобы вытеснить ВОЗ на задний план по нескольким фронтам.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил о провале ВОЗ в борьбе с пандемией коронавируса.

15 апреля Вашингтон приостановил финансирование ВОЗ. Мера будет действовать до тех пор, пока расследуются «ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса». Решение раскритиковали в ООН и в России. Китай также пообещал направить ВОЗ больше денег.

По данным на утро 26 апреля, самое большое число заболевших коронавирусом зарегистрировано в США — свыше 938 тысяч человек. 53,789 тысяч человек скончались.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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