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Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс

Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курсФото: Газпром

Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс. Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию кораблей.

Сейчас судно направляется в британский порт Абердин. Корабль, приблизительно, прибудет в место назначения 1 мая.

Ранее старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко рассказал, что выглядящие как метания частые смены курса российского трубоукладчика «Академик Черский» могут означать перенос проекта на более поздний срок. По его словам, трубоукладчик могут направить на модернизацию или же использовать на других проектах. Главным остается тот факт, что завершение «Северного потока-2» сейчас не в приоритете для «Газпрома».

Когда в конце декабря строительство «Северного потока-2» остановились из-за санкций США, российские чиновники указывали, что именно «Академик Черский» способен завершить работы.

Поэтому, когда судно вышло из порта Находки в середине февраля, ожидалось, что оно пойдет в Европу. Но вначале трубоукладчик сменил курс на юг Африки и дошел до ЮАР, а затем только направился в Европу. Тогда появились разные версии, почему судно выбрало длинный маршрут. Но дойдя до Канарских островов, оно изменило курс на египетский Порт-Саид, находящийся у входа в Суэцкий канал. Таким образом «Академик Черский», обогнув Африку, направился обратно.

Российские власти обещали запустить «Северный поток-2» в конце текущего года или начале следующего. В США, в свою очередь, пообещали новые санкции, если проект завершат.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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