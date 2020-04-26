Таро-прогноз на неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 года

Вадим Карасев

Конец апреля и начало мая — ответственное время, когда нужно завершить дела и приняться за что-то новое, что принесет прибыль и благополучие. Расклад карт Таро позволит найти верные решения и не оступиться.

Расклады карт Таро помогают составлять планы на ближайшее время и принимать верные решения, ведущие к успехам и победам. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют завершить апрель и перейти в май, учитывая мудрые советы Старших Арканов. Представители Знаков Зодиака смогут найти верный путь к успеху, если прислушаются к своей интуиции. Внутренний голос поможет обойти препятствия стороной и привлечь позитивные перемены в жизнь.

Овен





Начало недели, судя по карте «Повешенный», будет для Овнов непростым. Аркан указывает на вынужденную паузу, во время которой Овнам предстоит провести работу над ошибками или пересмотреть планы, чтобы не терять времени на бессмысленную работу.

Аркан «Дурак» говорит о том, что пассивное ожидание не приведет к желаемым результатам, а значит, середину недели нужно провести активно и внимательно следить за ходом событий, чтобы ничего не упустить.

По карте «Сила» Овнам предстоит активное завершение недели. Аркан указывает на возможность быстро достичь цели, если не пасовать перед препятствиями. Отключив излишнюю эмоциональность, Овны смогут добиться превосходных результатов.

Телец





Согласно Аркану «Дурак», начало недели для Тельцов начнется с предупреждения. Карта указывает на ловушки, в которые Тельцы могут попасть из-за невнимательности, а значит, нужно сосредоточиться на делах и не упускать из виду деталей.

Карта «Луна» говорит об опасности стать жертвой манипуляторов или завистников. Укрепление биополя и внимание к своему окружению помогут Тельцам избежать столкновений, а отказ от разглашения планов спасет от неприятностей.

По карте «Император» ближе к концу недели получится продвинуться в деловой среде. Совет Аркана — править мудро и не пытаться поставить себя выше окружения. Не исключена поддержка от властного лица, от которой Тельцам не стоит отказываться.

Близнецы





В конце апреля по Аркану «Сила» Близнецы без труда смогут завершить намеченные дела, если перестанут сомневаться и нервничать по пустякам. Совет карты — не медлить и не терять драгоценного времени.

Аркан «Дьявол» означает, что в начале мая Близнецам важно следить за ходом событий и внимательно относиться к знакам судьбы. С их помощью получится справиться с неприятностями и не зайти в тупик.

Карта «Колесница» говорит о том, что в конце недели Близнецы смогут совершить завершающий рывок к поставленной цели. По этому Аркану путь свободен, и его нужно пройти без промедления.

Рак





В начале недели Ракам по карте «Умеренность» важно соблюдать гармонию во всем и не поддаваться на провокации. Совет Аркана — не торопиться и не выходить за рамки, чтобы быстро одержать победу в выбранном деле.

Карта «Башня» говорит о том, что Раки стоят на пороге перемен. Аркан символизирует отказ от устаревших идей, с которыми пора проститься, чтобы не терять время на бесполезную работу. Перемены к лучшему придут в жизнь, если не отказываться от них.

По Аркану «Звезда» Раки могут без опасения продолжать начатое дело. Счастливая карта сообщает о том, что препятствий не будет, если не бросать начатое и не сворачивать с выбранного пути.

Лев





Карта «Колесо фортуны» в раскладе для Львов указывает на стремительное начало недели, когда круговорот событий может сбить с толку. Совет карты — не противиться происходящему. Перемены придут в жизнь и помогут изменить ее к лучшему.

Аркан «Влюбленные» всегда указывает на необходимость выбора. Согласно этой карте, в середине недели Львам предстоит принять серьезное решение, которое изменит их жизнь. Для того, чтобы перемены были в лучшую сторону, нужно прислушаться к своему сердцу.

По карте «Суд» Львы смогут найти выход из трудной ситуации, преодолеть препятствия и вернуть честное имя. Аркан всегда указывает на положительный исход, если идти честным путем и не пытаться обмануть окружение.

Дева





Карта «Маг» говорит Девам о возможности преуспеть. По этому Аркану смелые идеи можно воплотить в жизнь благодаря помощи единомышленников, которых Девы смогут заинтересовать и воодушевить.

«Луна» в раскладе — карта внутренних страхов и сомнений, мешающих развитию. Девам предстоит провести работу над собой, чтобы справиться с тревогами, которые не дают возможности идти выбранным путем.

Карта «Умеренность» говорит о необходимости оставить спешку. Девам не стоит торопиться, иначе они могут допустить ошибки, которые отнимут драгоценное время и силы на исправление допущенных промахов.

Весы





Конец апреля, согласно карте «Правосудие», будет позитивным. Аркан говорит о возможности добиться справедливости и изменить жизнь к лучшему. Весам с понедельника стоит приниматься за дела и помнить о том, что ответственность лежит только на них.

Карта «Верховная жрица» сулит Весам гармоничную середину недели, если отказаться от спешки и не полагаться на случай. Интуиция подскажет оптимальное время для решительного рывка вперед.

По Аркану «Суд» Весов ждет победа в сложном деле. В конце недели появится возможность поставить противников на место, отстоять право на личное мнение и разорвать болезненную зависимость от манипуляторов.

Скорпион





В конце апреля по карте «Отшельник» у Скорпионов будет время на то, чтобы привести мысли в порядок. Совет карты — воспользоваться таким подарком судьбы, чтобы определиться с дальнейшими целями и отказаться от всего, что утратило свою значимость.

Аркан «Верховная жрица» указывает Скорпионам на возможность справиться с любыми трудностями, если не спешить. Внимание к деталям поможет найти выход из сложившегося положения, а знаки судьбы укажут верное направление.

Карта «Солнце» в раскладе на конец недели предвещает хорошие новости. По этому Аркану Скорпионы смогут достичь новых высот, а также отпраздновать очередную победу и найти путь к материальному благополучию.

Стрелец





По карте «Правосудие» торжествует справедливость, поэтому Стрельцам важно каждое дело вести честно и не отказываться от выполнения данных ранее обещаний. В этом случае успех придет в кратчайший срок, а проблемы не потревожат.

Аркан «Иерофант» говорит об удаче в начинаниях. Согласно ему, Стрельцов ждет успех, если они смогут верно расставить приоритеты, отдадут предпочтение первостепенным делам, смогут нести ответственность за свои поступки и выполнять данные обещания.

Карта «Суд» сообщает, что в конце недели Стрельцов ожидают перемены. Для того, чтобы они были к лучшему, важно поступать честно и непредвзято. Умение обходить конфликты поможет справиться с недоброжелателями.

Козерог





По карте «Колесо фортуны» начало недели для Козерогов начнется с выбора. Внимание к деталям и ответственность помогут найти верное направление и привлечь в жизнь позитивные перемены.

Аркан «Умеренность» символизирует гармонию, и для того, чтобы середина недели прошла успешно, Козерогам стоит оставить спешку и упрямство. Достичь внутреннего равновесия важно и тем, кто хочет примириться с близкими.

«Звезда» в раскладе — карта позитивных событий. По ней Козероги могут не сомневаться в успешном исходе дел, но для этого придется потрудиться и не сворачивать с выбранного пути.

Водолей





Аркан «Правосудие» потребует от Водолеев максимальной сосредоточенности. В начале недели важно помнить о данных обещаниях и сдержать их. В противном случае придется провести работу над ошибками, отнимающую драгоценное время.

По карте «Звезда» Водолеев будет вести высшее предназначение, а значит, путь будет прямым и лишенным препятствий. Также Аркан указывает на достижение гармонии, необходимой для счастливой жизни.

«Башня» в раскладе — карта перемен. По этому Аркану Водолеям предстоит пересмотреть свои планы и отказаться от всего, что больше не имеет значения. Наступает пора оставить прошлое за спиной и найти новые актуальные цели.

Рыбы





Карта «Иерофант» указывает Рыбам на важность принятия ответственных решений. Перемены к лучшему не заставят себя ждать, если Рыбы посвятят себя выполнению первостепенных задач.

По Аркану «Правосудие» удастся отстоять свое мнение, а также разобраться с обидчиками. Совет карты — поступать честно, чтобы в будущем не сталкиваться с проблемами и не проводить работы над ошибками.

«Сила» в раскладе — карта воли и умения одерживать победы. По ней Рыбы смогут привлечь в жизнь процветание, если не станут прятаться за спинами окружения. Самостоятельные решения и готовность к борьбе за благополучие позволят уже к середине мая прийти к успеху.