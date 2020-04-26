Татьяну Быковскую госпитализировали с инфарктом в областную клинику

Вадим Карасев

Министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую в субботу, 25 апреля, госпитализировали в больницу с обширным инфарктом.

Быковской стало плохо прямо на рабочем месте, после совещания с главными врачами больниц области, которое проходило после заседания регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Как сообщает «Блокнот Ростов» со ссылкой на источник, совещание с руководителями больниц проходило на повышенных тонах. Уточняется, что поводом стало то, что на заседании оперштаба было озвучено о проверках контрактов по закупкам для борьбы с эпидемией.

Вернувшись в министерство, Быковская собрала главврачей и попросила к контрольной дате, 28 апреля, подготовить отчеты по контрактам. По информации источника, кто-то из руководителей медучреждений отказался подписывать документы.

После этого, министру здравоохранения Ростовской области стало плохо. Первую помощь ей оказали коллеги, которые вызвали затем скорую помощь.

Татьяну Быковскую госпитализировали в ростовскую областную клинику, где ее экстренно прооперировали.

О том, как губернатор Ростовской области Василий Голубев проводил 24 апреля проверку готовности к работе моногоспиталя в Белой Калитве, можно посмотреть в видеоматериале, подготовленном Южным Федеральным.

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