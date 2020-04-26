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Три года лишали людей недвижимости: в Одессе разоблачили «черных» регистраторов

Три года лишали людей недвижимости: в Одессе разоблачили «черных» регистраторов

На территории Одесской области в течение нескольких лет действовала преступная группировка, в состав которой входило десять человек. Функции участников были различны, но всех объединяла конечная цель — незаконная перерегистрация объектов недвижимости.

«Эти „бизнесмены“ имели доступ к Единому государственному реестру юридических и физических лиц-предпринимателей и общественных формирований и называли себя государственными регистраторами. На самом деле, за финансовое вознаграждение они банально заходили в реестр и меняли владельцев предприятий, хозяев всевозможной недвижимости на тех лиц, кто им платил. Их заработки составляли не один миллион долларов, а ущерб, нанесенный людям — в разы больше», — рассказали в следственном управлении регионального главка Нацполиции.

Установлено, что противоправной деятельностью они занимались в течение трех лет и причастны к совершению 18 серьезных уголовных преступлений.

В частности, правоохранители разоблачили и задержали государственного регистратора и частного нотариуса Одесского городского нотариального округа. У них проведены санкционированные обыски.

Отмечается, что эти фигуранты в 2019 году незаконно изменили информацию, которая обрабатывается в автоматизированной системе Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Таким образом, сообщники лишили предприятие права частной собственности на 8 объектов недвижимого имущества — автозаправочных станций в Одессе и области, чем причинили законному владельцу ущерб более, чем на 10 млн гривен.

Как отмечают правоохранители, это — лишь «верхушка айсберга». По данным информированного источника, упомянутый нотариус — женщина якобы замешана в ряде скандалов, в частности, в сотрудничестве с рейдерскими группами.

25 апреля Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения: государственному регистратору — в виде содержания под стражей с правом внесения 5 млн гривен залога, частному нотариусу — круглосуточный домашний арест.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее в Харькове задержали «черных риелторов», которые специализировались на завладении квартирами одиноких и умерших горожан.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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