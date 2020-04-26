Трубоукладчику «Академик Черский» осталось шесть дней до Калининграда

Анастасия Иванова

Трубоукладчик «Академик Черский» снова сменил конечную точку следования, и сомнений в том, что судно следует в Балтийское море, не остается. Вопрос лишь в том, будет ли оно достраивать «Северный поток — 2» после дооснащения сварочным оборудованием, или этим займется другой российский трубоукладчик, который стоит в немецком порту.

По данным Marinetraffic, трубоукладчик «Газпром флота» зашел в пролив Ла-Манш и снова сообщил о смене конечной точки следования по АИС. Шотландский Абердин он поменял на Находку, откуда вышел два с половиной месяца назад. Сомнений в том, что судно следует в Балтийское море, не остается.

Иллюстрация: marinetraffic.com.

До Калининграда трубоукладчику остается пройти чуть более 1,3 тыс. миль. А при его ходе в 8 узлов он преодолеет этот путь за шесть дней и прибудет на место назначения 1—2 мая.

Трубоукладчик по-прежнему сопровождают суда и корабли ВМФ России. Так, если сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» и танкер «Ельня» Балтийского флота не передают данных по АИС, то океанский спасательный буксир Северного флота «Николай Чикер» сообщает. По данным Marinetraffic, судно идет на расстоянии 10 миль от «Академика Черского». Как сообщало ИА Newstes , буксир присоединился к сопровождению 22 апреля у берегов Португалии.

Иллюстрация: marinetraffic.com.

Трубоукладчик «Академик Черский» — самый подходящий кандидат на достройку «Северного потока — 2». О его возможном участии в проекте заявлял министр энергетики России Александр Новак. Из Находки судно ушло после проведения конкурса на его дооснащение сварочным оборудованием. Правда, в документах «Газпром флот» указал, что работы проводятся для обустройства Киринского месторождения на Дальнем Востоке.

То, что судно идет на Балтику, косвенно подтверждали другие тендеры компании на поставку материалов. В них указывалось, что их необходимо будет доставить в Калининград или Санкт-Петербург.

Кроме «Академика Черского», у «Газпрома» в распоряжении есть еще и трубоукладочная баржа «Фортуна», которая с октября находится в немецком порту Мукран. Он служит логистической базой «Северного потока — 2». «Фортуна» отличается от «Академика Черского» тем, что не имеет системы динамического позиционирования, которую указывали в датской заявке, требует больше судов поддержки и больше времени для завершения укладки газопровода.

Трубоукладчики швейцарского подрядчика «Северного потока — 2» прекратили работы 21 декабря, — перед тем как президент США подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, которым вводились санкции против участников проекта. В Allseas заявляли ИА Newstes о том, что компания не планирует продолжать участвовать в проекте.

До конца строительства «Северного потока — 2» осталось уложить около 160 километров газопровода, в основном в датских водах. Президент России Владимир Путин заявил в январе, что проект планируется завершить собственными силами в конце 2020 года — первом квартале следующего.