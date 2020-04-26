Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Украина прилагает максимум усилий, чтобы сделать зону отчуждения безопасной - МИД

Украина прилагает максимум усилий, чтобы сделать зону отчуждения безопасной - МИД

Украина прилагает максимум усилий, чтобы сделать зону отчуждения безопасной - МИД
Украина не только борется с последствиями аварии на ЧАЭС, но и прилагает максимум усилий для преобразования зоны отчуждения на безопасную территорию.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины по случаю Международного дня памяти о Чернобыльской катастрофе.

"Несмотря на сложный период, вызванный внешней агрессией, Украина не только успешно борется с последствиями аварии, но и прилагает максимум усилий для преобразования Чернобыльской зоны из "черной дыры" на безопасную территорию изменений и развития современных технологий", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Читайте также; Кабмин объявил сверхбыстрый конкурс на главу налоговой службы

В МИД подчеркнули, что высоко ценят совместную работу с ООН, МАГАТЭ, ЕБРР, Европейской комиссией, НАТО, а также многими государствами над реализацией международных проектов, направленных на преодоление последствий Чернобыльской катастрофы, снятие с эксплуатации ЧАЭС и преобразование объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему.

При этом особо отмечается успешное завершение в прошлом году совместного проекта с более чем 45-ю государствами-донорами по сооружению крупнейшего в мире мобильного объекта - нового безопасного конфайнмента, способного защитить человечество на протяжении ста лет от ионизирующего излучения разрушенного энергоблока ЧАЭС.

В то же время, в МИД подчеркнули, что, несмотря на достигнутые результаты, Украина ежедневно сталкивается со многими вызовами, связанными как с управлением зоной отчуждения, так и чернобыльской проблематикой в целом.

"Впереди у нас еще много работы. Поэтому призываем всех неравнодушных к продолжению конструктивного сотрудничества, направленного на минимизацию длительных последствий Чернобыльской катастрофы, в частности обеспечение устойчивого развития пострадавших регионов", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Дипломаты отметили, что в настоящее время более 5 000 высококвалифицированных специалистов ежедневно обеспечивают радиологическую и экологическую безопасность в зоне отчуждения.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Контракты ведущей «Орла и решки» начали разрывать после слов о домашнем насилии
Контракты ведущей «Орла и решки» начали разрывать после слов о
Российские банки начали переводить сотрудников на работу с проживанием в офисах
Российские банки начали переводить сотрудников на работу с
Эксперт объяснил частую смену курса "Академика Черского"
Эксперт объяснил частую смену курса "Академика Черского"
Сербам запретили выходить из дома до 4 мая
Сербам запретили выходить из дома до 4 мая
Песков рассказал, как быстро отвечает на звонки Путина
Песков рассказал, как быстро отвечает на звонки Путина
Умер еще один заразившийся коронавирусом российский врач
Умер еще один заразившийся коронавирусом российский врач
В Британии заявили о стабилизации прироста коронавируса
В Британии заявили о стабилизации прироста коронавируса
Конституция Победы
Конституция Победы
НПЗ Белоруссии загружены почти на 100% - Крутой
НПЗ Белоруссии загружены почти на 100% - Крутой
Приключения «миховируса»: новое пришествие Саакашвили на Украину
Приключения «миховируса»: новое пришествие Саакашвили на Украину
Сообщения о панике в Пхеньяне опровергли
Сообщения о панике в Пхеньяне опровергли
Хорошая жизнь Джульетто Кьезы
Хорошая жизнь Джульетто Кьезы

Топ на сегодня

Сенатор рассказал, как будет проходить выход из режима самоизоляции
Сенатор рассказал, как будет проходить выход из режима самоизоляции
Скончалась главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова
Скончалась главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова
Число смертей от коронавируса превысило 200 тысяч
Число смертей от коронавируса превысило 200 тысяч
МК: Четверо водителей депутатов Госдумы госпитализированы с COVID-19
МК: Четверо водителей депутатов Госдумы госпитализированы с COVID-19
Глава минздрава Израиля заявил об отставке
Глава минздрава Израиля заявил об отставке

Еще по теме

Украина прилагает максимум усилий, чтобы вернуть политзаключенных, – Порошенко
Украина принимает заявки на землю в ЧАЭС под солнечные электростанции
Украинская полиция выловила новогодних сталкеров у Чернобыльской АЭС
На Украине задержали пытавшегося прорваться в Чернобыльскую зону азербайджанца