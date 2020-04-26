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Умер итальянский журналист Джульетто Кьеза

Умер итальянский журналист Джульетто КьезаФото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза умер на 80-м году жизни. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщает РИА Новости.

Как рассказал агентству глава благотворительной ассоциации «Помогите нам спасти детей» (Aiutateci a Salvare i Bambini) Эннио Бордато, друг Кьезы, он недавно перенес операцию, после которой произошли осложнения.

Бордато уточнил, что, по сообщению супруги Кьезы — журналистки Фьямметты Кукурнии, причиной смерти стал инфаркт.

Джульетто Кьеза был хорошо известен в России. Более 20 лет он проработал в Москве собственным корреспондентом итальянских газет l'Unita и La Stampa. Так, в 1991 году он был свидетелем распада СССР. Журналист не раз брал интервью у президента СССР Михаила Горбачева. В 2004-2009 годах Кьеза был депутатом Европарламента, где активно заниматься вопросами отношений ЕС с Россией, а также странами постсоветского пространства. Известен независимой трактовкой важных международных событий, в частности украинского кризиса, арабских революций, войны в Сирии. Кьеза также нередко подвергал критике действия руководства США.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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